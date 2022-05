Paseo costero del Lago San Francisco

Para quienes prefieren conectar y disfrutar con la naturaleza en el Municipio de Moreno, el Paseo Costero es la opción perfecta del Turismo de Cercanía. Esta propuesta permite un acceso visual privilegiado al Lago San Francisco, un espejo de agua de 650 hectáreas, hábitat de una variedad muy rica de aves y anfibios, que se encuentra dentro del Área Natural Protegida “Ing. Dique Roggero”.

Esta iniciativa turística fue diseñada a partir de un “taller de visitabilidad” del que participaron vecinos, vecinas y referentes del tema y elaboraron recomendaciones para promover el cuidado, la conciencia ambiental, el respeto por el área natural y la accesibilidad para personas con discapacidad.

Se encuentra disponible de jueves a domingo, de 10 a 18 horas y no requiere de inscripción previa. En la zona funciona una posta de seguridad y no se permite el ingreso con vehículos.

Por su parte, se realizan visitas guiadas los días sábados a las 16 horas, teniendo como punto de encuentro la entrada del Paseo Costero, y no requiere de inscripción. Éstas son realizadas por los guardaparques, quienes guían las salidas, explican las particularidades de la zona y ofrecen binoculares para el avistamiento de aves y así lograr que la experiencia sea aún más enriquecedora e interesante.

Con esta propuesta, el gobierno municipal fomenta el turismo de cercanía con el fin de desarrollar la economía local y afianzar la identidad morenense.