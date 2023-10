«Pedimos a la conducción de ATE que llame a una asamblea general y definir un plan de lucha»

PARITARIAS QUE AJUSTAN A LOS /AS TRABAJADORES /AS MUNICIPALES –

Las corrientes opositoras a la conducción de ATE Moreno iniciaron un camino de unidad en la acción. Se trata de la Verde y Roja, Alternativa Estatal y La Marrón. La primera de ellas fue oficialismo hasta el mes de julio (de este año). En ese espacio se encuentra Raúl Soria, quien puso todo el acento en el ajuste que aplica Mariel Fernández a los /as trabajadores /as municipales: «Con los sueldos que percibimos no llegamos ni al día 15. El Municipio alcanzó el objetivo de discutir los salarios después de las elecciones. Para nosotros la paritaria debe contemplar la canasta básica familiar».

Por su parte la delegada municipal de Alternativa Estatal, Natalia Verón le reclamo a la conducción que «llame a una asamblea general para discutir lo que necesitamos ya que hay básicos de 105 mil pesos, con un promedio de 140 mil pesos mientras que la canasta básica está en 400 mil pesos (NdR: 320 mil pesos necesita una familia tipo para no ser pobre, a septiembre de este año). Pedimos a la conducción de ATE que llame a una asamblea general para discutir un plan de lucha», pidió Verón.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: