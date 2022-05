Pelea entre bandas, ausencia del Estado: “Lo que está pasando en Moreno no lo escuché en otro lado”

Así lo sostuvo el Defensor Oficial de San Martín, Andrés López: “Esto me preocupa mucho, no conocía estos entramados, voy a dar a conocer esta situación a todos los contactos que tengo. Hablaré con los Ministros por lo menos para que escuchen, porque la gente está sufriendo”.

En relación a la responsabilidad de los gobiernos municipales fue contunden al afirmar: “Los intendentes/as tienen la obligación de hacer algo y sino que la historia los juzgue”.

En el marco de una actividad organizada por la organización Casa Joven Diana Sacayán para hablar de feminismos en el territorio, se hizo presente el Defensor Oficial de San Martín y Presidente de la organización “Justicia Restaurativa Argentina”, Andrés López.

El abogado vino a exponer sobre su experiencia en el ámbito judicial, con una perspectiva feminista y de clase. Pero la realidad que padecen las mujeres hace tres días, la pelea entre bandas, el desamparo de los jóvenes y la complicidad de un Estado que no hace, fue el eje que protagonizó el encuentro. El dolor de un territorio abandonado no quedó fuera de foco, fue un desahogo para personas que sienten que nadie las escucha.

El Dr. Andrés López habló con Desalambrar y fue contundente al señalar que si el Estado no hace nada es cómplice: «Fui convocado para conversar un rato y la verdad que veo una gran preocupación por lo que está pasando en el barrio y lo que están pasando las mujeres. Fundamentalmente las mamás y las mujeres de este barrio que tienen que estar defendiéndose de todo».

Ayer nos llegaba un video mostrando como a la noche se agarran a tiros entre bandas, en el medio están los pibes, la desesperación de las mujeres por defender a sus hijos. ¿Se puede hacer algo en este contexto? ¿Alguna forma de acompañar, de ayudar? Nos están matando a los pibes y parece que no podemos hacer nada.

Se tiene que hacer de inmediato. Yo me llevo la preocupación y me comprometí con ustedes, con las mujeres que estaban acá, a hablar con algunas autoridades que tienen decisión, que tienen poder. Tienen que hacer algo, acá el Fiscal General (Dr. Oyhanarte) tiene que reunirse con ustedes, el Defensor General se tiene que reunir con ustedes, el Municipio tiene que hacer lo que tiene que hacer, el ministerio, todos los ministerios. Yo voy a tirar las redes que tengo de contactos, porque la verdad es que es muy grave la situación. La represión no solamente es algo más para la violencia que se está viviendo acá, para agudizar esa violencia sino que no es la solución. Acá hay que buscar una solución de fondo, hay que darles alternativas, no pueden estar en esta lucha de pobres contra pobres. ¿A dónde estamos yendo? La verdad que me llevo una preocupación enorme pero sé que confío fundamentalmente en la organización de estas mujeres. Lo que más rescato y que me llevo de cada lugar donde voy es la fuerza que ustedes como mujeres tienen, ninguna duda de que lo van a resolver.

Se tienen que hacer otras cosas y si el Estado no lo hace ¿Qué calificativo le ponemos? ¿Es responsable?

Absolutamente cómplice. El Estado no puede estar ausente en estas situaciones, tienen que estar los organismos de derechos humanos, en el momento de los allanamientos, de los cerrojos, donde haya una fuerza pública de seguridad tiene que haber derechos humanos. Tenemos que estar los defensores públicos atentos también, por eso es importante que los fiscales generales, que la defensoría, no podemos seguir siendo funcionarios y funcionarias de escritorio. Si seguimos siendo eso nos olvidamos del territorio que acá está la realidad de lo que viven todos los días los pibes, las pibas, las madres. Entonces yo acá veo madres, mujeres preocupadas por lo que les está pasando a sus hijos y a los hijes de otros y de otras. No podemos ser indiferentes ante esto, yo no me puedo ir de acá y decir ‘tuve una charla y ya me fui’. No, hay que accionar y de alguna manera lo tenemos que lograr. No confío tanto en lo que puedan hacer las grandes estructuras, lo que confío es en esta organización territorial. De esta forma se sale adelante y de esta forma se resuelven los problemas en los barrios.

Me imagino que recorrés el Conurbano, que has estado en otros partidos, en otros distritos. Lo que te contaron hoy ¿lo escuchaste en otros lugares?

No, no lo escuché en otro lado. Sé que hay en otros distritos como José C. Paz, que hay tomas de casas, que hay guerras de narcos, pero esto que escuché hoy acá me preocupa mucho, no conocía esos entramados, no los tenía presentes. Yo no trabajo con el foro de Responsabilidad Penal Juvenil, tal vez eso me impida conocer esta realidad, pero no lo he escuchado. Me voy muy preocupado. Me voy a ir a todos los contactos que tenga y a todas las personas con las que yo pueda conversar, los voy a poner al tanto de esto, y alguno me va a tener que dar bolilla, sobre todo porque la gente está sufriendo y necesitan respuestas. Hablaré con los ministros que tenga que hablar y por lo menos que me escuchen, y que escuchen un reclamo genuino de mujeres que están sufriendo. Las que viven en este barrio tienen que tener aunque sea por lo menos los teléfonos de turno de los fiscales, por lo menos los teléfonos de turno de los defensores para ante una situación de violencia institucional, la tienen que saber manejar. Por lo menos esto es lo que plantearon ¿qué hacemos ante una situación X? Bueno, los organismos de derechos humanos yo no los dirijo, pero imagino que deben hacerlo propio.

El municipio debería hacer algo…

Los intendentes y las intendentas son los presidentes de esta localidad, así que más que hacer algo tienen la obligación. Y sino que la historia los juzgue ¿no?