EL MENSAJE POLÍTICO DE LA INTENDENTA –

Términos que comienzan a tener rodaje a partir del 9 de noviembre: servicio y capitalización. El Estado que conduce Mariel Fernández propone una reducción de las ganancias del privado que derive en fortaleza de lo público. Camiones propios, sólo nueve (9) hasta que lleguen los 27 comprometidos por el Ministerio de Medio Ambiente (Nación). Si el camino es ahorrar y la política es la que debe proyectar, resulta imperioso fijar un norte. El contrato por mano de obra saca de escena la concesión total privada que tuvo dos décadas de hegemonía, pero incorpora un actor de peso político en el distrito como es Camioneros con Hugo y Pablo Moyano. Estudió el oficialismo que las unidades propias significan un ahorro de dinero que tendrá asignadas otras prioridades. Pero el contrato es de cuatro años (mano de obra). En 2024, ¿cuál será el estado de los camiones que hoy son nuevos? ¿Se asignará en la torta del ahorro una pequeña porción que permita en cuatro años tener los recursos para adquirir otra flota y materializar la municipalización del servicio, como lo hace en 2020 el Municipio de Avellaneda?

No está demás recordar que hay costos que no están incorporados en la cuenta de provisión de mano de obra, llámese combustible, que no es el único ejemplo.

Pero lo fundamental, aquello que impacta en forma directa, que produce por su visibilidad una síntesis efectiva es el servicio, si el recolector pasa como lo prevé el actual gobierno municipal.

Por eso el sentimiento político de la Intendenta debe ser y tener un registro diferenciado: «Primero fue darme cuenta que era una decisión política que durante muchos años no se tomó. Ni siquiera pensé que iba a ser tan rápido pero justamente fue así porque era una decisión política. No solamente será un ahorro sino también una capitalización importante porque vamos a contar con una flota propia de 40 camiones que se usarán para la recolección y para otras tareas que necesite la Municipalidad. Lo otro es poder pensar esto como un servicio público y no un negocio para algunos. Lo que estamos corriendo acá es la ganancia de una empresa privada, creo que de ahí para adelante es todo bueno para el Municipio de Moreno».