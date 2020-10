0 shares







Por Indymedia / El informe difundido [ayer] por el juzgado sostiene que murió en forma violenta por asfixia por sumersión, pero no se puede determinar si fue un homicidio. La perito de la familia, Virginia Creimer, firmó en disidencia porque sostiene que lo asesinaron. Pocas horas antes, el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca rechazó un habeas corpus por las amenazas policiales contra personas del círculo íntimo de Facundo.

El Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón informó hoy que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó el informe de la autopsia al cuerpo de Facundo Astudillo Castro hallado el pasado 15 de agosto en Villarino Viejo, Provincia de Buenos Aires.

“Los resultados del estudio biológico llevado a cabo de la médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas) coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo”, detalla el comunicado judicial respecto a lo planteado en el informe.

“Dichos resultados permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento)”, se plantea. “La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía área por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica)”.

A continuación, el informe difundido por el juzgado señala que el fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado) “observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte”. Este es uno de los puntos discutidos por Virgina Creimer, perito de la querella, que firmó en disidencia, aunque el comunicado difundido por el juzgado a los medios no lo aclara. La disidencia sí, en cambio, aparece en la versión completa integrada del EAAF.

Entre otras consideraciones, se señala el hecho de que las diatomeas halladas en la médula ósea son coincidentes en géneros y especies con las identificadas en las muestras de agua y sedimentos recogidos en el lugar donde fue hallado el cuerpo, lo cual es “altamente indicativo” de que Facundo falleció en ese mismo lugar.

Además, se especificó que se trató de una muerte “violenta, por no ser natural”, pero que el deterioro del cuerpo impidió al equipo forense determinar si se trató de una muerte “suicida, homicida o accidental”. El informe plantea que tampoco pudieron especificar signos de participación de terceras personas, otro de los puntos en los que señala críticas la perito de la querella.

“Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que se presentaban en los restos estudiados son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental”, se detalla, señalando la acción de especies presentes en la zona como el zorro pampeano.

El informe indica además que el tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo del cuerpo fue “no menor a 30 días”.

Firma en disidencia

“A Facundo lo mataron, por eso firmé en disidencia. Fue una muerte violenta por asfixia por sumersión, por la presencia de las diatomeas en los espacios analizados, la data de muerte serían 28 días según los tafónomos, pero el entomólogo dijo 40 días y estoy más cerca de él”, dijo en diálogo con la periodista Adriana Meyer, de Página12, la perito de la familia Virginia Creimer.

“Tuvimos un problema importante porque a la odontóloga le bajaron una línea violenta que se desdijo sobre el “diente rosa” cuando ya había dicho que fue un fenómeno vital, es decir que lo golpearon en vida”, explicó la perito.

“Ese es uno de los puntos que quisieron voltear, el pink teeth, que es un fenómeno vital que a veces se da post morten y otras en vida, por eso la miré a los ojos a la odontóloga y le dije ‘vos me enseñaste en el caso de Franco Casco que la tinción de los dientes es un fenómeno vital y ahora decís que es post mortal’, y aterrada me dijo ‘puede ser peri mortem’, le respondí que ‘eso puede ser antes, durante o después de la muerte, no es lo que escribiste’, y de nuevo saltaron todes les demás perites para que se desdijera. Si el fenómeno aplicaba para Casco que ese signo fuera vital aplica también para Facundo, en ese momento la codearon sacó unas hojitas y leyó que la bibliografía dice que en más de 200 casos puede ser post mortem”, explicó Creimer.

La médica forense precisó que otra de las razones de su firma en disidencia fue porque el informe oficial menciona que no hubo intervención de terceros en la muerte de Facundo. “Mi planteo fue que tampoco se puede afirmar lo contrario, en ese momento me acusaron de bajar línea y me pidieron que justifique con bibliografía, a lo cual respondí que voy a escribir mi posición como perito de la familia y lo demás se debatirá en un juicio oral”, relató.

La firma en disidencia que no fue reflejada en el comunicado del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca.

La firma en disidencia es lo que va a permitir a las querellas seguir discutiendo en la causa y evitar que las conclusiones de la autopsia sean equiparadas al cierre de la misma, como ocurrió en el caso de Santiago Maldonado.