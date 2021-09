Permisos para trabajar: artesanos y vendedores cortan la ruta…197

Este viernes 3 de septiembre a las 17 horas en la ciudad de General Pacheco, partido de Tigre se realizará un corte en Ruta 197 y Santiago del Estero exigiendo al municipio los permisos para que vendedores y artesanos puedan trabajar.

Andrea Guzmán, vecina de Pacheco comenta a Desalambrar: “el hostigamiento viene desde siempre por parte del COT (Centro de Operación Tigre) y los inspectores, nunca nos dejaron vender en lo que es 197”. En el año 2009/2010 los mismos artesanos tuvieron que completar un permiso para poder vender, pero de igual manera accionaban en su contra sin dejarlos tener sus puestos. Más adelante, se volvió a sacar otro permiso con el fin de vender solamente en las plazas, pero al día de hoy el problema concluye en que no tienen un espacio donde poder trabajar.

“Hay mucha persecución por parte de inspectores, y mucha persecución por parte de la policía y del COT que no solamente te saca del lugar, sino que también te saca las cosas. Te hace pagar multas de hasta $18.000, algunos compañeros tuvieron que pagar multas de hasta $20.000 para poder ir a retirar su mercadería que fue incautada. Otros son maltratados por el COT, hace tres semanas detuvieron a un vendedor que ni siquiera tenía las medias –que vendía- en el piso, sino que las estaba vendiendo caminando. Lo corrieron cinco cuadras a modo de cacería, lo llevaron a la comisaría de Pacheco”, señala Andrea.

Los artesanos y vendedores realizaron de forma escrita un petitorio elevado al municipio, para solicitar de manera formal con la junta de firmas de comerciantes y conocidos el pedido de un espacio para su trabajo, también hicieron actividades de volanteo, cortaron la calle hace dos semanas atrás. Y ahora nuevamente van a llevar a cabo otro corte porque continúan las persecuciones.

Andrea Guzmán comenta: “Necesitamos un permiso, necesitamos un lugar, somos todos cabeza de familia y del municipio uno de los inspectores lo que dijo cuándo se estaba llevando a uno de los pibes detenidos era que se iban a encargar de limpiar Pacheco. El municipio viene persiguiendo vendedores y artesanos hace mucho tiempo, hace años. Esto es habitué en la zona, no nos dejan participar, no nos dejan vender en ningún lado. Basta de perseguir a los laburantes, el municipio es responsable. Estas cosas no salen en la televisión, estas cosas son las que nadie se entera porque Tigre siempre por las cámaras, por la supuesta seguridad, es un lugar perfecto donde venir a vivir, pero no se visibilizan todas éstas cosas siempre está todo muy tapado”.