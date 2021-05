Peronismo de Moreno, símbolo de unidad en la Patria chica

ZOOM, ENCUENTRO EL 25 DE MAYO –

Cada fecha significativa permite sostener una línea de reflexión, encuentro y tibias definiciones que se amalgaman en esta coyuntura política, partidaria y electoral. Asimilan sostener, acompañar y fortalecer los gobiernos de Alberto . Cristina y Axel en la Provincia de Buenos Aires. Damián Contreras, Mariano West, Ernesto «Coco» Lombardi, Patricia Rosemberg, Pedro Camps, Inés Iglesias, Ricardo «Lolo» Goméz, Ismael Castro, Ezequiel Wajncer, Claudio Peretta, Adriana Palacio, Fernando Leguiza, Laura Muñoz, Juampi Ranero, Aníbal Duarte, Florencia Fernández, entre otros /as, intercambiaron ideas, opiniones y análisis.

El 25 de mayo, Peronismo de Moreno dejó a modo de gacetilla que arranca con una sentencia de Eva Perón:

La Patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas” Eva Perón

El Peronismo de Moreno, representado por las distintas expresiones políticas y sociales que lo integran, se reunió para conmemorar el 25 de mayo, en la búsqueda de la unidad del Peronismo. En esta fecha patria, que nos encuentra a les argentines en el aislamiento necesario para cuidar nuestra salud, reforzando la mayor campaña de vacunación nacional organizada por nuestro gobierno frente a la pandemia que azota al planeta, se analizó la compleja coyuntura que atravesamos y la necesidad de seguir acompañando y fortaleciendo el rumbo que Alberto y Cristina conducen. Se compartió información acerca de las próximas actividades a organizar en nuestro distrito, en el camino de construcción política que fortalecerá este espacio de reencuentro justicialista.

PDTA: Continuará, la pregunta no es cuándo sino los por y para qué. Para algunos /as, el manual de la política los invita a elaborar el plan 2023, para otros /as no hay 23 si no se pelea en 2021. Así están planteadas las cosas grandes en la Patria Chica.