Peronismo de Moreno: «Sabemos adonde queremos ir y nuestro camino está iluminado por 30 mil antorchas»

A un año del nacimiento del Peronismo de Moreno, este 24 de marzo la actividad rubrica en construcciones y mensajes más nítidos que los vertidos hace doce meses atrás. Dos jóvenes, uno de ANCLA Moreno y otra de Pueblo Libre, recuerdan a sus familiares desaparecidos pero que siguen más presentes que nunca.

Bajo el puente de Autopista y Ruta 23, otro grupo de jóvenes, hombres y mujeres, realizan una intervención artística con carteles que dicen Paritarias Ya, Hospitales Públicos, Boleto Estudiantil.

Cuentan el inicio del período más oscuro, el nacimiento de Madres de Plaza de Mayo, hasta romper el círculo del horror y exterminio, hasta abrazarse con la música y la marcha peronista.

Damián Contreras, líder de la Mesa Política y Gremial, del Pensar Moreno, conductor del Frente Renovador Moreno, actual presidente de Ferrocarriles Argentinos, es el único orador en el acto del acto, este 24 de marzo de 2022: «Compañeros /as, me complacer vernos aquí reunidos, desafiando las inclemencias del tiempo. Siento que un manto de afecto nos cobija, percibo la calidez y cariño que nos une en este instante, y siempre. Aquí están los conocidos rostros de tantos años, compartiendo el esfuerzo por mejorar nuestros barrios y calidad de vida de nuestros hermanos del pueblo. Aquí también se encuentran las caras jóvenes de quienes comienzan a transitar esas experiencias, hermosas por cierto, de entrega y amor por el otro. Y se entrelazan las generaciones y se abrazan en la convicción de dar esa batalla contra la injusticia. Nadie nos preguntará si somos demasiado viejos o si somos demasiado jóvenes, siendo el único requisito la disposición a combatirla. Y aquí estamos nuevamente, reencontrándonos en este lugar tan simbólico de nuestras luchas.

Lo hacemos con recogimiento, con el dolor de las ausencias, pero a la vez con la alegría de saber que nuestras banderas están intactas. Estamos aquí porque nuestros sueños siguen vigentes y nuestras utopías están a salvo, porque a pesar de todo lo injustamente sufrido no nos han vencido. Sabemos a donde queremos ir, y nuestro camino está iluminado por 30 mil antorchas, de llamas eternas que llevamos encendidas en nuestros corazones. No es momento de discurso, es la hora de brindar el testimonio con nuestras vidas y hacer la gran ofrenda militante para unir nuestros mejores esfuerzos en unidad, como peronistas, para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ese será nuestro mejor homenaje a nuestros desaparecidos, con el compromiso cotidiano para no abandonar nunca el derrotero de la Memoria, la Verdad y la Justicia.