Milita en el PJ desde los 18 años de edad. Su carrera tiene funciones ejecutivas y legislativas, con incidencia en el campo social y de salud. Hoy trabaja en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y conduce su agrupación Juana Azurduy. Reconoce el trabajo, sabiduría y entrega de Ernesto «Coco» Lombardi, el puente que vinculó a la Intendenta con el Peronismo de Todos: «Yo creo que el Peronismo de Todos llega en un momento político distrital en donde muchos actores estábamos dispersos, donde muchos habíamos dejado un proyecto político que ya se había agotado en diciembre y no nos sentíamos, en ese momento, convocados por los compañeros que habían ganado, y lo que entendemos varios compañeros que hace años militamos en Moreno es la necesidad de poder unirnos para seguir construyendo una política territorial no por las partes sino en un conjunto que represente al peronismo. En este sentido fuimos amasando la idea, llevándola adelante, íbamos a hacer nuestra presentación formal y un día antes se declaró la cuarentena, lo cual significó un gran desafío porque esta cultura que tenemos los peronistas es la de reunirnos, de estar juntos, de charlar como seguimos sosteniendo un espacio que contenga a todo el peronismo o parte del peronismo, porque hay otro frente político. La verdad que a través de esta nueva normalidad que es la virtualidad comenzamos a trabajar desde WhatsApp, Zoom y comenzamos a construir una identidad del Peronismo de Todos, una identidad que todos los que estamos ahí somos actores políticos de bastante recorrido, donde cada uno comparte sus saberes, su militancia, su recorrido y podemos constituir una identidad a este grupo».

¿Por qué acentuaste que eran las partes que no estaban contenidas y subrayaste peronismo?

Porque debo aclarar que con la fuerte intervención del señor, compañero Ernesto ‘Coco’ Lombardi y de la buena predisposición de la compañera Mariel, hasta ese momento el Peronismo no había sido convocado no para ser parte de la gestión porque eso lo define quien gana y quien conduce, hablo de ir acompañando el proceso de esta gestión encabezada por la compañera e Intendenta Mariel Fernández. En ese momento ninguno de nosotros habíamos sido convocados. Se abren estas puertas de encuentro, de empezar a charlar, para nosotros el gran generador de puentes es Ernesto ‘Coco’ Lombardi, a través de él comenzamos a sentarnos. Siempre fue la premisa de todos trabajar por la unidad del peronismo porque Mariel está en una etapa que también es absolutamente necesario.

La pandemia instala urgencias, criterios de acompañar y estar, pero esa gran unidad del peronismo está por encima del momento circunstancial

En el Peronismo de Todos estamos convencidos que lo mejor que le puede pasar a un distrito peronista es la unidad del peronismo y eso se construye día a día, se construye con gestos. Algunos tienen más responsabilidad institucional que otros, se construye acompañando lo que institucionalmente está bien, se construye diciendo ‘miren, esto está bien institucionalmente’ me parece que ahí empieza. Se necesitaba a alguien que uniera estas partes y apareció un compañero de mucha trayectoria política como Coco Lombardi, pero repito que desde el comienzo intentamos acercarnos a la compañera que fue elegida por el pueblo como Intendenta y no hubo esa recepción, no nos pudimos encontrar. Ahora si estamos intentando llevar adelante y esto genera ruido, entonces aparecen jóvenes dirigentes con el peronómetro para ver quien es más peronista y quien es menos peronista, y la verdad que el peronismo es uno solo con diferencias, más allá que algunos quieren tirar a los viejos por la ventana.

A mi me parece en esto que estás señalando hubiese sido imposible sin Coco Lombardi. Pregunto ¿no hacía el papel de Coco Lombardi, con todas las diferencias, Esteban Castro? ¿No era él quien hablaba con todos los espacios antes que empiece la gestión de Mariel Fernández?

Con todo el respeto y cariño que le tengo al Gringo Esteban no dialogó con todos los sectores, en lo personal y conozco varias agrupaciones en las cuales me incluyo, no me convocó y lo quiero al Gringo y lo respeto. Me parece que es una figura de gran envergadura y hace mucho para Moreno, pero no es cierto que dialogó con todos los sectores, lo habrá hecho con algunos. Peronismo de Todos se está fortaleciendo día a día aunque algunos estén más o menos de acuerdo, pero somos un grupo heterogéneo y todos somos respetuoso de lo que decida la mayoría, como este acercamiento a la política institucional, pero considerando que lo necesario para este tiempo, y siempre, es la unidad del peronismo.

¿Qué debe contener la apertura del gobierno para producir acompañamientos de este espacio Peronismo de Todos?

Un espacio en común donde estén las políticas, obviamente nosotros no lo vamos a ejecutar porque no nos corresponde, pero por ejemplo en materia socio sanitaria la agrupación Juana Azurduy tiene compañeros que pueden ser convocados en tal lado o en el tema que el gobierno considere. En el Peronismo de Todos hay cuadros maravillosos, cuadros muy bien formados, de hecho tenemos compañeros que están en instancias nacionales y provinciales, con esto digo que no es un peronismo que no haya tenido un recorrido en la militancia y que esa militancia no haya sido reconocida. Hay un compañero que es diputado nacional (Walter Correa), tenemos una compañera que es diputada provincial (Débora Galán), tenemos compañeros en cargos directivos a nivel nacional (Damián Contreras), tenemos compañeros que hoy les toca conducir el Anses de Trujui (Cintia González) y de Moreno (Maximiliano Venegoni), hay otros /as sin cargos pero con mucha experiencia en la gestión pública. Yo soy una persona que tiene más de 38 años de recorrido en la gestión y administración pública, entonces ¿qué es el Peronismo de Todos? Todo esto, lo que es para ayudar, acompañar y que sea para la gente, para nuestro pueblo y que esté mejor.

Si la propuesta que ofrecen al gobierno no es tomada, el Peronismo de Todos sigue haciendo política porque con los nombres que me dijiste y con los cargos que tienen el juego propio

Claro, pero Peronismo de Todos trata con la gestión municipal esto que quede más que claro no es que nosotros somos la gestión municipal, nosotros no somos la gestión municipal somos un conjunto de compañeros que ponen al servicio nuestro conocimientos, nuestro saberes, lo que le sirva al poder municipal lo podrá tomar y lo que considere que no le sirve al poder municipal no lo tomara, pero nosotros vamos a seguir avanzando con esta propuesta. De hecho estamos armando unos frentes o comisiones para dar a conocer públicamente, estamos armando por zoom una comisión socio sanitaria abierta a la comunidad, de educación, de seguridad, nosotros vamos a tener nuestra propia dinámica más allá de las necesidades o lo que podamos acordar en conjunto con el gobierno local, no estamos atados al gobierno local como algunos lo quieren hacer creer, ni nuestro crecimiento está supeditado al gobierno local, ni es la muerte de Peronismo de Todos porque nos sentemos a hablar con la compañera Intendenta Mariel Fernández. Peronismo de Todos ya tiene identidad y crecimiento propio.

Quiero tu opinión acerca de la gestión local hacia los/as trabajadores /as municipales

Yo lo que creo es que, me da la sensación, que cuando la actual gestión ganó actuó como que todo lo anterior no servía, me parece que es un síndrome de todo el gana, no rescatar los valores de lo que si se queda, que más allá de donde se está parado hay cuestiones valiosas. Yo creo que en esta nueva apertura que está intentando tener Mariel Fernández tiene que hacer una mirada a los trabajadores, tiene que poner el oído, es cierto que en algunos sectores se genera malestar pero muchas veces los sindicatos responden a sus propias necesidades, más de una vez por arreglos internos de ese sindicato que activamente militaron para la campaña de Mariel desoyeron el reclamo de los compañeros trabajadores. Estamos a 7 meses de una gestión atípica porque nadie se esperaba que estuviéramos atravesados por una pandemia tan terrible, en donde me parece que el tema del recurso humano hay que re contra cuidarlo y re dimensionarlo. Una parte de eso la tienen los sindicatos y espero que estén a la altura de las circunstancias porque muchas veces en diciembre no lo estuvieron cuando despidieron a muchos compañeros, bien despedidos, mal despedidos, yo no soy quien para juzgarlo, pero entiendo que no hubo un abrazo para muchos compañeros que fueron despedidos. otra, la compañera Mariel esta revisando, sus propias practicas, también con sus propios secretarios, cual es el mejor trato para cuidad a sus trabajadores municipales que están poniendo el pecho a esta pandemia tan terrible

Y en lo personal, finalmente ¿no te ofrecieron ningún cargo importante?

Yo estoy teniendo un muy buen diálogo con Mariel, de hecho el otro día me invito a la mesa del peronismo por el recordatorio de Evita, no pude ir porque tuve un inconveniente donde yo trabajo, hisoparon a una compañera y no me parecía prudente presentarme sin tener un resultado, pero lo último que voy a decir es que ahora yo ahora decido donde quiero estar. No es el momento para estar en la gestión, mi momento es estar donde estoy, poder trabajar y si hace falta asesorar en todo lo que necesite, pero no en un cargo de gestión.