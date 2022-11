«Perseguir y criminalizar a trabajadores es algo que se espera de la derecha no de un gobierno que está en el Frente de Todos»

RAÚL «El MOSCA» SORIA DELEGADO DE ATE –

Es la segunda vez en el año que recibe una denuncia judicial. La primera sucede cuando como Delegado General de ATE participa de una asamblea en Niñez. Su nombre y todos los datos filiatorios (incluido legajo) están en el escrito.

El pasado 20 de octubre Raúl «El Mosca» Soria marchó como parte de ATE Moreno al Palacio. La orden política hacia la policía fue ejecutada por la fuerza y con fuerza. Sin embargo la Bonaerense, a través de sus mandos superiores, realiza en ese misma jornada una presentación en la Fiscalía N° 5 indicando y/o señalando a tres trabajadores, dirigentes gremiales, con todos los datos personales. La colaboración política del gobierno es harto evidente.

«En principio es grave lo que ocurre hacia los trabajadores» expresa Soria y desarrolla lo que está en evidencia: «Nosotros, bajo ningún punto de vista y están las filmaciones que lo demuestran, golpeamos a la policía, al contrario tenemos un compañero que con un golpe en el hombro, que ustedes le hicieron la nota, que no se interponía ese palo iba a la cabeza de mi compañera. Sentimos que todo lo que hacen es algo político. Entendemos que alguien autorizó a la Policía para hacer esto, como algo de rutina, pero la verdad que no vi nunca que se denuncien a trabajadores municipales por una protesta salarial. Y en todo caso la decisión política debió ser plantear a los oficiales de la Policía Bonaerense que no corresponde realizar la denuncia a los trabajadores. Así se cae en criminalizar la protesta gremial, pero es algo que está mal de raíz».

¿A qué te referís?

En 18 años de trabajo municipal nunca vi que se despliegue tanta cantidad de policías ante un reclamo salarial, de apertura de paritarias, y más aún que tres representantes gremiales terminen denunciados…

Lo grave es que ese día, 20 de octubre, la Policía tenía los nombres e incluso incorpora en la denuncia el legajo de un trabajador municipal

No es la primera vez. A comienzos de año se hace una asamblea en Niñez donde participo, en uso de mis facultades como Delegado General. Eso molestó tanto que realizan una denuncia donde alguien entregó todos mis datos, incluso mi legajo. Por supuesto que eso lo facilita el Municipio…

Pero no fue la policía, en esa oportunidad, quien radica la denuncia

No. En principio consideré que podía ser alguien de Niñez pero luego verificamos que eran de Casa Pueblo donde denunciaban que yo había facilitado fotografías (de la asamblea e interior del edificio) cuando yo no lo hice y tampoco realicé una entrevista con este medio. Acusan a un pequeño grupo de ser violentos pero la violencia es tener salarios básicos de 40 mil pesos ante una inflación como la que tenemos.Violencia ejerció el Secretario de Gobierno (Alberto Conca) cuando a los gritos «no son conducción» frenó una asamblea en el Palacio con el uso de la seguridad privada que tiene el gobierno. Por supuesto que nosotros para no caer en esa provocación nos retiramos y luego hablamos con el Director de Asuntos Gremiales Adrián Márquez y así realizamos la asamblea porque es una facultad que tenemos los delegados gremiales. Todo este conjunto de acciones son esperables de un gobierno de derecha, de los amarillos, de Cambiemos, pero nunca de un gobierno que se dice del campo popular que integra el Frente de Todos. Creo que Mariel Fernández tiene que rever esto porque no creo que el Movimiento Evita no haya hecho uso de las prácticas históricas de la clase trabajadora, pero parece ser que al volverse gobierno blindan con policía los edificios.

¿Fuiste notificado de la denuncia que realizó la policía Bonaerense?

Sí, y concurrí a tomar vista. Debo decir que tengo el acompañamiento legal de ATE Provincia y por supuesto de ATE Moreno. De lo que no fui notificado es del archivo de la causa como se escribió en una nota por este medio.