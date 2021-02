0 shares







El pasado jueves ingresa al Mariano y Luciano de la Vega con cuarenta semanas de gestación en su quinto embarazo. Parto natural, la alegría de dar vida y proyectar horizontes, rodeada de su familia. Yésica Cajal solicita la ligadura de trompas y la intervención se realiza un día después de dar a luz. Desde ese momento hasta su muerte, en la mañana de hoy, existe un acumulado de medidas sin que éstas configuren respeto en el modo y entrega de la información. Una tomografía realizada el domingo revela la perforación del intestino. Toda la secuencia y el desenlace tuvo en la palabra del Director Ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el Dr. Emmanuel Álvarez un concepto casi único: «Estamos a disposición de la familia».

La intervención quirúrgica, ¿fue realizada por un residente /a con supervisión de una autoridad responsable presente que firmó el procedimiento?

Gabriela Pereyra, prima de Yésica, inicia la entrevista que nunca imaginó. El dolor atraviesa todo el cuerpo, la pérdida humana no tiene explicación: «Ella ingresa el jueves, tenía dolores con cuarenta semanas de embarazo pero dio a luz a su bebé en un parto natural. Antes de ello había pedido que se le practique la ligadura de trompas y así ocurrió el día viernes, pero desde es instante no se pudo levantar de la cama. Aparentemente estaba todo normal pero el día sábado Yésica empieza a sentirse mal, le faltaba el aire, tenía fiebre y dolores abdominales. El domingo se hizo todo más intenso, no aguantaba los dolores, ahí le hacen estudios y una tomografía donde observan que se había perforado el intestino. La llevan a cirugía, el mismo día domingo, limpian los órganos infectados y queda en terapia en coma farmacológico hasta esta mañana que fallece luego de tres paros cardíacos».

En todo este recorrido, ¿cómo fue la atención que recibieron?

Fue un desastre, de hecho tuve la reunión con el Director. Quiero decir que el parto fue bastante bueno, el bebé no tiene complicaciones pero todo se produce después de la ligadura de trompas. No nos dieron parte médico en ningún momento, incluso hasta el día de ayer decían que se encontraba estable, pero sus órganos ya funcionaban mal pero eso nos enteramos hoy. Cuando se quejaba de los dolores no hubo una atención inmediata, y eso le dije al Director hoy, pasaron 48 horas hasta detectar la infección, no le dieron importancia al cuadro de fiebre que tuvo después de la cirugía. Es una mujer de 32 años con cinco hijos pero completamente sana. En la reunión nos dieron prácticamente la razón en todo momento…»

¿Qué les dijo el Director Emanuel Álvarez?

Se pone a disposición, todo el tiempo, a lo que le respondí que es lo mínimo que tiene que hacer cuando un personal de él realiza una mala praxis en un procedimiento tan sencillo como es la ligadura de trompas. Ellos no lo afirman absolutamente que ocurrió eso pero dan a entender que así pasó. Le manifesté que hay un 99 por ciento de posibilidad que en la autopsia salga que hubo mala praxis y él dijo que sí..

¿Saben los nombres de los médicos /as que intervinieron?

La doctora que estuvo en la cirugía de ligadura de trompas es de apellido Panutto, pero aparentemente el que intervino fue un residente y ella estaba supervisando, de cualquier manera la que firma es ella.

Gabriela no olvida cada palabra y frase que entregó en la reunión con las máximas autoridades del Hospital, quienes tienen el deber de explicar, indagar y entregar una conclusión sobre la muerte de Yésica, sin perder de vista que la función pública es entender y asumir las responsabilidades.

«Soy de Moreno y es horrible tener un Hospital en estas condiciones. Las autoridades en varias oportunidades nos dijeron que quieren saber lo que pasó pero la responsabilidad es del médico. Dijeron que informarán al Ministerio de Salud a lo que les respondí: es lo mínimo que pueden hacer porque un personal de este Hospital mató a mi prima«, concluyó Gabriela.