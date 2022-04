Peso a peso para sobrevivir, rogando que no llueva

Fernando ubica su manta a centímetros del cerco que lo separa las vías del Tren Sarmiento. Despliega en el piso todos y cada uno de los productos que espera vender para juntar lo mínimo para subsistir. Tiene ese puesto asignado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) que encabeza Daiana Anadón:

¿De dónde sacás todo esto?

Lo compro todo, lo otro vamos reciclando lo que vienen vendiendo, lo que se puede comprar para poder venderle acá a la gente. La situación no está nada fácil.

Este trabajo de todos los días en la vereda de la calle Alcorta, a metros del nuevo Puente Vehícular, ¿te permite subsistir?

Lo dijiste bien, subsistir, ganarse el día a día, tenemos que llevar para el plato de comida, la casa y dentro de todo por lo menos la parte del IMDEL nos dio la posibilidad de poder estar acá como para poder vender. No es la idea estar así, quisiéramos tener algún tipo de mejora, algún tipo de gazebo como para poder nosotros también, ante todo, darle una buena imagen a esto, es obvio, el mantero no queda lindo así.

Es muy precario

Totalmente, pero la idea es gracias a la intención que tiene la señora Claudia del IMDEL, tenemos la idea de que nos mejoren a nosotros. Imaginate yo me puse acá porque desarmaron los árboles, prometieron que nos iban a dar unos gazebos para poder estar más cómodos, para poder darle una buena imagen a esto.

¿Desde cuándo estás con este tipo de venta en el centro de Moreno?

Un año y medio. Desde que habilitaron por el tema de la pandemia no quedó otra que hacer esto. Yo trabajaba pero lamentablemente no puedo pagar lo que se pagaba antes de la pandemia.

Supongo que te inscribiste en el IMDEL, calificaste, es decir, no tenías otra opción más que esta

Exactamente porque nosotros veníamos, íbamos a vender y nos levantaban. Entendíamos que no teníamos habilitación pero ahora que el IMDEL nos dio el permiso por lo menos dentro de todo trabajamos cómodos, no andamos rondando de lado a lado.

¿Por el permiso cuánto pagás?

Acá no, el IMDEL nos deja estar con el puesto libre. Si tuviésemos que pagar algo es como si nos sacaran la plata que podemos llevar para poder comprar.

Por día ¿cuánto podés obtener?

Vos poné una base acá, 1500, 1600 pesos que sería un tope. Tenés días buenos, malos, los días de lluvia no podés trabajar, rogamos que no llueva.

¿Quisieras conseguir un laburo distinto a éste?

Todos tenemos intención de mejorar, imaginate yo tengo 54 años, ya estoy fuera de lo que es el sistema. Tengo el secundario completo pero tampoco sirve por la edad. Esto da pie para que por lo menos nosotros nos rebusquemos, lamentablemente hay muchos chicos que están en situación de calle, que andan robando, haciendo cosas que nunca se me pasó por la mente hacer. No me queda más que rebuscarmela, trato con esto, me ayudan a mí y yo también ayudo a la gente. Hoy un par de zapatillas, si la comprás en una casa de deportes, te sale 15 mil, 20 mil pesos y nosotros vendemos zapatillas a 800, 800, 1000 pesos, depende como esté. La gente también se la rebusca, es un medio de subsistir también.

¿Qué quisieras para este país y Moreno?

Yo como digo, uno no es partidario de quien está gobernando, vos sos partidario de que quien gobierna te de un respaldo. Mientras que a mí me deje un trabajo digno como pagar los impuestos y tener mi comida en casa, ante todo salud, más no podes pretender, más como está la situación. Ojo que no es solamente acá, a nivel mundial. Acá existe esa famosa grieta que nunca vamos a poder llegar a conformar algo y no nos queda otra que seguir hasta que aparezca algo. Todos ambicionamos estar mejor, pero bueno, es lo que tenemos hoy, ojalá Dios quiera que la gente de arriba se acuerde de nosotros, no solo cuando necesitan los votos. Hoy tenés que tener 84 mil pesos para no ser pobre, 44 mil pesos para no ser indigente y te digo estos números, pero si volvés mañana me vas a preguntar de vuelta y te voy a decir no, 100 mil porque sabes cómo está el tema de la inflación que nosotros vemos todos los días en las góndolas de supermercados.