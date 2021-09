Pide madurez a Alberto y Cristina, anticipó en abril que Mariel perdería 20 puntos, afirma que en noviembre E.V.A triplicará sus votos

Walter Alejandro Festa, ex intendente de Moreno, entregó un conjunto de títulos y definiciones políticas que van desde lo nacional a lo local. Directo, sostiene que «el Frente de Todos se armó en 2019 para vencer electoralmente«, y son los que conducen los que tienen la responsabilidad de afrontar los desafíos. Acerca de la pérdida de votos a nivel local, Festa recordó su vaticinio en el mes de marzo sobre la gestión de Mariel Fernández, que no habría Primarias y el rol del peronismo, de los históricos y los jóvenes viejos. Se siente confiado que la propuesta de boleta corta de Romina Uhrig va mejorar lo obtenido en las P.A.S.O. Felicitó a Julián Cigna por el triunfo en la interna de Juntos y consideró que sería muy bueno que la Izquierda llegue al Concejo Deliberante para demostrar allí lo que siempre sostuvo.

Hace cinco días que las máximas figuras que tiene el gobierno, Alberto Fernández y Cristina Fernández, no coinciden en acordar cómo y de qué modo salir de la derrota electoral, tu opinión ¿cuál es?

Lo primero que tengo para decir que ese Frente de Todos que se armó fue una junta para conseguir una victoria electoral nada más. Evidentemente tenemos inconvenientes internos muy fuertes que afecta a un país que está pendiente de lo que pasa y de lo que diga, tanto Cristina como Alberto. Tiene que haber madurez y pensar en nuestro pueblo, de ahí en adelante trabajar juntos porque falta el 50 por ciento del mandato. Lo peor que nos puede pasar a los argentinos es repetir la historia del 2001 cuando Chacho renunció y De la Rúa quedó solo y tuvo que abandonar. Por eso digo que hay que tener la madurez suficiente para poder sostener un gobierno que la está peleando, que afrontó una pandemia como todo el mundo. Dios dirá hacia adelante porque en lo electoral este problema interno se da justo en el medio de dos elecciones.

Qué evaluación realizaste de la elección del Frente de Todos en lo local, ganó pero al mismo tiempo perdió más de 73 mil votos en relación a 2019

En el mes de marzo te dije en una nota que la Intendenta iba a perder entre 20 y el 25 por ciento de los votos, bueno estuve cerca de acertar porque creo que perdió 23 por ciento. Pero es algo que se veía venir, por el malhumor que existía y quizá también por la actitud que tomó hacia las agrupaciones peronistas y distintos movimientos. No voy a entrar en detalles y críticas hacia como ella se maneja, pero también lo vimos en la Plaza San Martín cuando hicimos nuestra campaña y veíamos el malhumor en la gente. Entendía en ese momento que el asfalto nuevo de la calle Mitre iba a ser una alegría pero nos encontramos que no porque se preguntaban por qué esa calle céntrica y no las calles de los barrios. La verdad que me sorprendía el malhumor de la gente en menos de dos años de gestión. Mi resultado como Intendente en el año 2017 fue idéntico al que obtuvimos en el año 2015, que recuerdo que ganamos en Moreno cuando se perdió con Scioli a nivel nacional, y en el año 2017 ganamos cuando se perdió en la Provincia con Cristina. Seguramente se están preguntando qué es lo que pasó y espero que reaccionen, por el bien de todos los morenenses.

Asumir la derrota electoral parece no integrar la materia que todo político debe aprobar

Yo siempre insisto que los responsables son siempre los que conducen los procesos y en ese sentido habría que preguntarle a ella (Mariel Fernández) que pasó con el Frente de Todos en Moreno y también habría que preguntarle a nivel nacional a Cristina y Alberto que nos está pasando que perdimos el eje. Podrá haber un montón de discusiones pero hacerlas públicas y poner en riesgo o poner al pueblo en este sentimiento tan raro que estamos teniendo en este momento es feo.

Te pregunté en aquella nota si el primer obstáculo era cruzar el 1,5% y me dijiste, sí es difícil, pero es lo primero que hay que hacer. Están muy lejos del 8,33 por ciento pero una nota que le hice a Carola Hernández, me dijo que están relanzado otra construcción, ¿qué es lo que tiene de base ese proyecto?

Por sobre todas las cosas lo que tiene de base, muchos actores sociales que son protagonistas en los barrios pero que son invisibles al mundo de la política y nosotros creemos en esos protagonistas, creemos en el amor puro que tiene cada uno de ellos en su comedor, en su merendero, y que lo fuimos encontrando en el camino de nuestra gestión y yo veo un trabajo social muy fuerte que más de un dirigente no lo tiene. Yo si miro para atrás del 2019 al 2021 he visto un peronismo de documento, de hacer un documento contra otro documento, a favor de alguien, en contra del otro, juntando firmas, juntado sellos, y lo que yo vi en esta gente, esos compañeros que son referentes sociales muy importantes en su barrio, es compromiso, amor puro, perseverancia, entrega hacia el prójimo. Creo que la política debe oxigenarse con esta gente que es común y no tanto con los nombres y apellidos famosos que algunos son históricos, otros somos ex intendentes, otros son ex concejales y algunos son jóvenes y viejos, creo que me parece a mí que hay que empezar a ver hacia adelante y a interpretar lo que necesita Moreno. Son casi 28 años de peronismo y el peronismo no le ha dado todavía respuestas concretas al pueblo, a mí me tocó gobernar cuatro años, no me tocó gobernar ni con Cristina ni con Néstor, ni con Scioli y tampoco me tocó gobernar con Alberto Fernández. No tuve ministros amigos, tuve todo adverso y la economía del país para atrás, eso es lo que me tocó. Lo que creo es que el peronismo tiene que empezar a renovarse por eso yo felicito también el triunfo de Julián Cigna en la interna de Cambiemos. Me parece que eso también nos viene bien.

¿Por qué viene bien Julián Cigna?, ¿Por qué es peronista? Y además de eso, qué tiene

Ya la renovación en la política es importante y el desafío ahora es que estos jóvenes vengan mejores que nosotros.

¿Que no sean jóvenes viejos?

Claro, hay muchos jóvenes viejos que hacen política en el Concejo Deliberante o en el municipio, lo veo, haciendo documentos o escribiendo en el Facebook. Yo creo que es importante la renovación en la política y que se de en todos los partidos políticos y en este caso se dio una renovación importante en el partido de Cambiemos. Así como yo generé esa renovación al principio en el 2015 ganándole a Mariano West, después viene Mariel también con una renovación, nos guste o no nos guste con sus defectos o virtudes, creo que es muy importante y obviamente aspiro a que siga renovando, que haya una nueva dirigencia que se parezca más a la gente y no tanto a este mundo de la política que se rodea en torno al municipio.

Estamos ante un hecho histórico posible, que la izquierda en Moreno, que es un municipio pobre, empobrecido, tenga representación. ¿Qué te parece a vos esa posibilidad o escenario?

Ojalá que se dé porque van a tener la oportunidad de demostrar todo lo que luchan, lo que dicen, creo que es una herramienta muy importante para la izquierda y para fortalecerse hacia adentro en el partido. Creo que después de tantos años, si esto se da sería muy importante porque va a generar más discusión en el Concejo Deliberante y bueno, se da el momento para que los muchachos demuestren también.

Entre la juventud que puede renovar y aquellos que tienen experiencia, ¿no es que se da una instancia para un peronismo distinto?, ¿No lo ves así?

Yo creo que hay una posibilidad hacia adelante, hay que construirlo y el primer gesto lo tenemos que hacer los grandes corriéndonos. Acompañar, aconsejar, pero no ser protagonistas, dejar que ellos sean, no te creas que Romina (Uhrig) es fácil de llevar, Romina tiene su carácter, Carola (Hernández) tiene su carácter y los jóvenes que están en la lista nueva tienen su carácter. Yo puedo transmitir mi experiencia y nada más, pero la verdad que ellos tienen que construir para adelante lo mejor para Moreno y es un desafío enorme. Acá no se trata de un copio y pegue, se trata de que ellos descubran, los grandes ayudemos en todo caso a colaborar con la experiencia que tuvimos de ver lo mejor para el distrito, por eso creo que es muy importante la renovación, pero nadie es títere de nadie, acá todos tienen su personalidad, acá son cada uno ellos mismos y creo que eso es lo más importante que puede tener el distrito hacia adelante.

De acá a noviembre cuando se lance de nuevo la campaña, ¿suben en el porcentaje con la boleta corta de E.V.A?

Quedan 7 listas y sí, la aspiración es seguir subiendo. Creo que cuando yo te contaba en aquella nota que queríamos participar con una boleta corta leía que no habría interna en el Frente de Todos y ya fue un acierto. Ir con una boleta corta es muy difícil para una campaña tan polarizada como está, pero para nosotros es muy importante porque ya tenemos un piso de 5 mil votos y para aquellos que decían que ya estábamos muertos, que ya no existimos, tenemos 5 mil votos y aspiramos a multiplicar, a triplicar esa cantidad de votos para noviembre.

