A LOS TRABAJADORES /AS QUE ASISTEN A SUS LUGARES DE EMPLEO –

Por delante tiene algunas reuniones con el Secretario de Gobierno, «Beto» Conca o bien con el Secretario General «El Coco» Lombardi.

Conseguir respuestas y certezas. Marcelo Espíndola, Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, fija los temas. Punto uno, que la Intendenta pague el bono de cinco mil pesos a todos los trabajadores /as que prestan servicio en sus puestos de trabajo: «El mes pasado presentamos una nota no solo para que se pague la bonificación a los trabajadores de la salud sino también a todos los trabajadores que están trabajando día a día. Hay un porcentaje muy importante de trabajadores que cumple sus funciones, no importa si es feriado o si no es de salud»

¿Qué números de trabajadores alcanza lo que ustedes están pretendiendo lógicamente que reciban ese bono de 5 mil pesos que anunció el presidente de la Nación para aquellos que cumplen tareas esenciales?

Calculamos más o menos, aproximado, porque no tenemos número fijo de la cantidad de gente que trabaja, será entre un 40 y 50 % que van todos los días, hablo de esa gente, no de la que va un día sí y uno no, o que va directamente no va, el decreto no los ampara. La gente que está levantado basura con los camiones, que levantan las ramas, barrenderos, agentes de tránsito, algún compañero conocido nuestro tuvo un accidente yendo a cumplir tareas esenciales, nos referimos a esa gente que va todos los días y se merece y corresponde que se le pague el bono. No sabemos si es una decisión que el Estado lo pasa al Ejecutivo Municipal o hay un límite desde Nación. Esta semana apuraremos la reunión que tenemos pendiente con el Secretario de Gobierno a ver si nos recibe esta semana o el Secretario de General del Municipio para tener una respuesta acorde».

Tal vez la discusión sería aquello que se define como esencial, que no es solo salud por supuesto

La gente de sala de primeros auxilios, a los médicos que están cumpliendo una función. No solamente hablamos de nuestros afiliados sino también de los trabajadores que cumplen tareas todos los días. Hay cuarenta y pico de salas que están trabajando, enfermeros, gente de maestranza, administrativos que están expuestos directamente y ninguno de ellos tuvo la suerte de cobrar lo que creemos que es correspondiente.

Como Asociación Sindical, ¿tiene el número de trabajadores/as que ha resultado COVID positivo o es algo que en materia informativa el Ejecutivo guarda bajo siete llaves?

No sé si lo guarda bajo siete llaves pero nosotros no tenemos información. El tema de la información sobre como procede el Municipio (son respuestas que no sabemos), detrás de cada trabajador hay una familia, el miedo ante esta enfermedad, que es nueva para todos, me parece que debería estar la información y cuidarla, ser respetuoso, muy cuidadoso, pero tiene que estar la información y eso es lo que queremos.