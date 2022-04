«Pido a la Intendenta que me devuelva mi lugar en el Municipio porque yo trabajé honestamente para ella»

De pie, de frente. Atrás de esa joven mujer se encuentra el cordón policial que protege el Palacio de gobierno que conduce Mariel Fernández, la primer mujer en gobernar el distrito de Moreno.

Ayelén Cardozo recibió una nota el 1 de abril que le informa que «no pertenece más al plantel de trabajadoras de la comuna». Es ella con 24 de años de edad la que asistió, contuvo y cuidó a los niños y adolescentes judicializados en el Hogar Abrazos. Allí, donde cumplía mucho más que una función, vivió un momento de peligro, violencia y pánico. Solicitó el paso a otra área de Niñez pero recibió el despido.

¿Qué es lo que pasó para que te echen del Municipio?

Todo esto empezó el 29 de enero, con un caso de un menor dentro del espacio del hogar. Lo planteo ante el sindicato porque me habían sacado la actividad crítica. El gremio y preguntó porque me habían sacado (actividad crítica) injustamente. Dijeron que yo cumplía otro rol y no es así porque fui cuidadora desde que ingresé en el mes de agosto (2021). Lo volví a plantear, tampoco tuve contención psicológica de nadie ahí adentro por lo que pasó con el menor. Me llaman el 31 de marzo, una de la interventoras del Hogar. Era aproximadamente las 22 horas y me dice que tenía un pase, que la reunión era para un pase. A la mañana del 1 de abril me presento ante la Directora del Hogar y me dice directamente que tenía la baja. Le dije que mi necesidad era irme a otro espacio porque ellos no me contuvieron en ninguna situación que yo pasé, y nada, ella me dice que me vieron desgastada con los chicos, era sabido que iba a repercutir todo pero que ellos no podían permitir que alguien se vaya del espacio porque era una pérdida para ellos. Entonces, yo supuestamente estaba trabajando específicamente para el espacio de Niñez, no me podían dar un pase.

¿Vos tenés una formación para cuidar niños?

Yo vengo con experiencia de otro hogar.

¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Tu vida estuvo en riesgo? No es para adjudicarle nada al niño sino para comprender de que se trata el trabajo, porque esto no es mágico, no es una fantasía trabajar con pibes en conflicto, es entender que hay un conflicto, entonces las autoridades deben proteger al pibe y a los laburantes

Yo le planteaba esto al sindicato, así como los pibes tienen que tener derechos ahí adentro, nosotros como trabajadoras y cuidadoras del espacio también.

¿Qué te pasó a vos?

El 29 de enero entré a trabajar porque estaba de guardia de noche y uno de los menores estaba ya con una crisis durante la tarde, entonces le sacaron el control de la televisión y me plantearon a mí que no se lo de durante la noche. A la noche me dice “seño quiero el control”, me insistía, le digo “mirá no te puedo dar el control de la tele porque acá me dijeron que no se puede”. Él me pone la tijera en la cara y me dice “seño si vos no me das el control sabés lo que va a pasar acá adentro”, y me dijo mirá que puede correr sangre. Le digo, esto no sirve, yo me doy vuelta a cargar agua a la pileta y el chico va al almacén, saca una cuchilla y me la coloca en el cuello y me vuelve a repetir exactamente lo mismo que me dijo.

¿Vos estabas sola?

Tuve otra compañera de guardia, ella fue testigo de ese día pero quedó sin poder moverse, no podía hacer nada. Lo que sí el chico se llevó la cuchilla a la habitación y ella siguió atrás al menor.

Lo que me estás contando es una situación violenta porque el contexto tiene esto, ahora, es violento que te echen porque te tienen que cuidar, te tienen que reasignar un lugar de trabajo en Niñez porque hay muchas áreas, ¿con quién hablaste?, ¿Alguien puso la cara y te dijo no te renuevo el contrato?

Ese día estuve con la directora del hogar María del Carmen Patricio que me dijo yo tenía un alta por una baja. Directamente ellos no me podían dar pase, que se lo había repetido al del sindicato y lo daba por hecho el sindicato, que yo no podía pasarme a otro espacio.

¿Cuánto percibías, cuál era tu ingreso como temporaria?

Estuve hasta los 36 mil pesos, llegué a cobrar el bono de 10 mil pesos en diciembre. Pero al sacarme la actividad crítica percibía 36 mil pesos

Dirigete respetuosamente a la primer mujer que gobierna el municipio de Moreno

Yo trabajé para usted, no tengo la necesidad más de pedirle que me devuelva mi trabajo, yo le trabajé honestamente con los pibes así que necesito mi trabajo otra vez.

Natalia Verón es delegada sindical (Alternativa Estatal) denuncia que la Subsecretaria de Niñez tiene varias denuncias por maltrato y abuso de poder, pero el gobierno la sostiene: «Cuando una trabajadora reclama algo justo porque está viviendo un hecho de violencia sistemática de Niñez, los jefes /as se manejan con violencia hacia los trabajadores. En el caso de Ayelén pide un pase porque no está teniendo la contención y no se la dan, la respuesta es más violencia y la despiden porque no es una no renovación de contrato como dicen. En el Convenio Colectivo de Trabajo un temporario si cumple doce meses de función queda incorporado definitivamente, a ella la echaron antes de cumplir ese tiempo.

La pregunta que me hago es si no hubiese sido vos, era tu compañera, ¿también la echaban? Esa es la pregunta, ¿es algo particular, focalizado? Trato de comprender la lógica de un gobierno que dice respetar el trabajo, en particular este que trabaja con serios conflictos

Las cuidadoras que estuvieron, algunas se fueron por voluntad propia, no por contar los hechos de violencia y a otras le dieron el pase justamente por esto, para callar lo que sucede ahí adentro.

¿Pero le dieron el pase a otras?

A algunas sí, había muchas cuidadoras monotributistas también del Potenciar Trabajo, estamos hablando de precarización laboral. El municipal se tiene que bancar cobrar 31 mil pesos y seguir bancándose la violencia porque sino te quedás sin laburo, son 30 mil o te vas. El trabajo municipal lo suplantan con el Potenciar Trabajo, es precarización, esos compañeros, compañeras que ingresan a trabajar no tienen obra social, menos contención, estamos hablando de esto, el gobierno es violento y precariza trabajadoras, ¿no te gusta? Y fijate, te vas.