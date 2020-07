0 shares







LOS SÍNTOMAS, LA ESPERA Y TODA LA ANGUSTIA –

Es ella una de las madres que defiende la Escuela Pública. Quien organizaba la olla popular antes de la pandemia en la Primaria N° 71 en Catonas ahora está aislada junto a sus hijos. Su testimonio recorre el periplo para obtener el test, cuando los indicadores corporales la pusieron en alerta. Santa describe ese sentimiento humano que envuelve la pandemia: «Es difícil, es muy angustiante no saber si es coronavirus o no lo que tenés. Te viene a ver un médico y te dice tenés síntomas leves, te quedás con la angustia, te encierra en tu casa y tenés que cumplir la cuarentena. Mis hijos y mi familia están llevando 110 días de encierro, tengo 5 hijos, mi marido trabaja en la Municipalidad, es barrendero. Es muy feo, muy angustiante tener que llamar a La Plata para que te vengan a hacer un hisopado por tener un síntoma que para ellos es leve, perdiendo el olfato, el gusto en la boca ya es muy angustiante. Después tenés que esperar cinco días para que te den el resultado, ellos dicen que en 24 o 48 horas. Está el resultado, pero ¿cómo seguís la vida? Soy paciente de riesgo, todos saben que tengo cáncer, imagínate como la pasamos con mi familia.

Sos paciente de riesgo, perdiste el olfato, el gusto, ¿fiebre tuviste?

No tuve, pero lo que ellos me dicen es que si una persona no tiene fiebre no es paciente que está grave para hacerle el hisopado, eso me dijeron cuando llame al SAME. Llevamos 10 días de lucha con esto acá adentro.

¿Alguno de tus hijos han presentado síntomas?

Si, dos de mis nenas. Una tiene asma crónica y tuvo la pérdida de olfato y gusto, pero el hisopado se lo hicieron a mi marido y a mí.

¿Lograste el hisopado para vos y tu compañero porque llamaste a La Plata?

Sí, porque llamé a La Plata, si no iba a seguir siendo un número más para el Estado, eso pienso, que somos un número más. Si alguien dice que hay hisopados por todo Moreno, que hay testeos por todo Moreno y puedo decir que es mentira porque estoy a 20 minutos del Hospital de Moreno, el SAME podría llegar en ese tiempo acá y para mí es un abandono total el que tenemos en el barrio. Hay más gente contagiada, son vecinos y porque tienen obra social se los llevaron, los internaron y les hicieron el hisopado.

AUDIO 1

¿Qué es lo que más necesitas en un momento como el que estás viviendo vos y tu familia?

Apoyo de los amigos, psicológicamente porque esto te destroza, soy paciente de riesgo, estoy medicada psiquiátricamente con Clonazepam, tengo fobia y con esto quede peor. Mi nena también tiene fobia y esperar cinco días sin saber lo que te van a venir a decir o como te van a dar el resultado, te dicen «señora yo me voy y te puede sangrar la nariz”. Vinieron y me trataron como no sé, tenían más miedo ellos de mí que yo de ellos, es una cosa de locos.

¿El hisopado te lo hizo personal de SAME?

Si, el personal de SAME, el único que se identificó cuando llego con la ropa de friselina, no tenía que ser eso, me dijo “vos para allá, vos allá (a mi marido)” y nos hizo el hisopado. A mí todavía me duele la nariz, me sangró. Después pregunté cómo seguíamos con la alimentación y cómo podemos seguir me dijo “no señora, cuando esté el resultado les avisamos”. ¿Y después como seguimos nosotros? Nos están salvando los remedios de las abuelas, él té con limón, miel, vapor de eucalipto, té verde caliente, caldo de verduras bien caliente, eso es lo que nos está salvando la vida a nosotros. Tres días estuve sin voz, con moco, tos pero sin fiebre, esas cosas de las abuelas me está salvando la vida a mí y a mi familia.