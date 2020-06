0 shares







CONSEJO ESCOLAR Y LA CONTRATACIÓN DIRECTA –

Debe ser explicado y así ocurrió en la sesión ordinaria con quórum y votación unánime del proyecto de universalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Más de tres millones de pesos en pintura, contratación directa, cooperativas y embellecer las escuelas.

Sonia Beltrán, presidenta del cuerpo colegiado, cuenta los detalles de la operación que nace arriba y abajo espera brocha y pincel:

Vamos a los pagos de la actual gestión que usted preside, ¿ a quién y por qué se le pago?

Pago a deuda a empresas de infraestructura que tiene que ver con proveer productos de limpieza, de los kits de prevención de Covid-19

¿Se le pagó a una o varias empresas por pintura?

Yo voy a aclarar esto porque hay un programa de Provincia que es “Argentina Unida por el Trabajo y la Educación” creo porque son tantos programas, que es un programa que viene directamente de Provincia con una determinada cantidad de dinero, se hizo la compra directa, destinada a pintura exclusivamente y elementos de seguridad para las cooperativas que van a realizar ese trabajo de pintura en determinadas escuelas. Ese programa ya vino con una nómina de personas, es un programa que está firmado conjuntamente con el Dirección Provincial de Infraestructura y el señor Emilio Pérsico (Secretario de Economía Social), que entonces esta nómina justamente tiene la Municipalidad que organizar los grupos de gente que van a trabajar al momento que se empiece a hacer el trabajo de pintura en las escuelas. La cantidad de módulos destinados a las escuelas viene indicado en la Provincia, así que nosotros cuando llega un programa de compra o contratación directa, te limita porque no podés comprar otra cosa, lo que no se pudo empezar a pintar esas escuelas porque todavía estamos esperando que de esa nómina de personas que se nos indica en el programa. Nosotros no le pagamos a esas cooperativas, lo que hicimos es la compra directa de todos esos elementos de prevención que se nos indicó en el programa y de la pintura, nada más.

Ahora, déjeme preguntarle Presidenta ¿el monto es de dos millones de pesos o menos?

No, es un poco más eso lo aclaramos hoy porque había algunas consejeras que no entendían el tema de la contratación directa, pensaban que parte de ese dinero se podían abocar a comprar otras cosas, cuando es un programa que viene de Provincia te indica puntualmente que es lo que hay que comprar y eso fue lo que se hizo, comprar a empresas de Moreno que cumplen todos los requisitos administrativos que tiene que cumplir para ser proveedores del Estado

Y las cooperativas vinieron armadas desde Nación, porque el programa era “Más escuela, más trabajo” y en Provincia “Escuelas a la obra” con los tres puntos básicos que no tenían que ver con la pintura

Si, Educación unida por Educación y Trabajo, que es aparte de Escuelas a la obra que es el que vos te referís. Las cooperativas nosotros no le pagamos, Concejo no paga a esas cooperativas que van a pintar las escuelas, de eso se encarga el Municipio y es lo que se está terminando de arreglar para la semana que viene empezar con la pintura en estas escuelas. Escuelas a la Obra, es otra cosa, es infraestructura

Por eso decía, la pintura venía de la mano del anuncio de Arroyo que lo hizo en el Club Los Indios

En su momento se hizo su anuncio

Si, me acuerdo. Pero, también antes del coronavirus, antes que empiece el ciclo lectivo, el fin era pintar la mayor cantidad de escuelas y lograr embellecimiento, me acuerdo la frase y la palabra

Si, es que tuvo lugar ese programa en Moreno Embellecimiento de las escuelas, se ha pintado con donaciones que han hecho empresas y otras compras que hizo el Municipio y con muchas cooperativas que han trabajado, se han pintado muchos edificios y otros tantos han quedado afuera por varias cuestiones. El tiempo que se empezó a mediados de febrero con el programa y después porque llegó un momento de que no había mas pintura. Por suerte este programa, el giro del dinero fue hace muy poco, entonces ahora lo que falta es que nos digan que esto está destinado a cierta cantidad de personas y ya empezamos a pintar, que por suerte hay escuelas que pudimos destinar dos módulos, un módulo son mil metros cuadrados entonces hay edificios que se les pudo dar dos módulos que significa dos mil metros cuadrados que es una cantidad importante para pintar, no solo el exterior de la escuela sino todo lo que se logre cubrir dos mil metros cuadrados que implica pintar aberturas, puertas, rejas.

El monto de pintura que es contratación directa por un programa de Nación ¿cuánto es?

Era un poco más de tres millones de pesos para compra directa