Piquete, cacerolas, en Nine la lucha es una sola

Los carteles son la marca del momento donde gobierna la incertidumbre y manda la rígidez direccionada. El DNU presidencial explica las restricciones de cierre total en grandes centros comerciales. Cuando la decisión del máximo poder ejecutivo drena en los territorios es allí donde nacen los matices, diferencias, desigualdades. En plena crisis, la economía popular busca los resquicios para encontrar subsistencia. En una crisis de largo alcance, la economía formal cruje, se fragmenta, el miedo al cierre (de pequeñas y medianas empresas) no es una sensación. Nine Shopping es espacio, una marca morenense que ofrece locales a emprendimientos y franquicias que están administrador por habitantes de este municipio. Empleadores /as y empleados /as ganaron la calle una tarde de mayo. Levantaron sus pancartas sobre Avenida Victorica, hicieron tronar las bocinas de sus coches al unísona de cacerolas preparadas para la ocasión. En medio de la expresión ciudadana por y en defensa del trabajo formal, una bandera argentina flameaba en la fría tarde de otoño.

El abrazo simbólico es un mensaje directo a la Intendencia. La protesta lleva la carga de opción 1: apertura de Nine bajo el formato de galería, que se traduce en reafirmar la no apertura del patio de comidas, cine y sanitarios. Circulación interna en sentido único, distanciamiento marcado, accesorios de higiene, todo un protocolo que Cristian lo define en una frase reveladora: «Tenemos todo el protocolo dispuesto, todas las medidas necesarias, más que un centro comercial parecemos un hospital, pero nosotros queremos recuperar el trabajo».