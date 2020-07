0 shares







SOTOMAYOR, UN EX CANDIDATO A INTENDENTE –

Por el momento no es el cordón cuneta, las mínimas obras públicas, el trabajo de repensar calles y mejoras. Horacio Sotomayor refiere tener un plan que será presentado en Provincia y el Municipio:

Vuelve al ruedo, después de un largo silencio

La verdad es que uno tomó las precauciones que han demandado el gobierno nacional y Provincial, uno tiene que ser respetuoso de las autoridades de turno. No solo en nuestro país, en la República Argentina, sino que uno ve las noticias de todo el mundo y esta pandemia vino a agravar la parte social y la económica.

¿En Moreno que está haciendo? ¿Volvió a retomar la actividad política?

Nunca dejé de hacer política, al contrario uno toma un respiro y sigue trabajando en las sombras como siempre decimos. Nunca bajé los brazos, siempre seguí trabajando con un perfil bajo. Hoy me lleva a presentar este proyecto para la seguridad de Moreno viendo que el pueblo está sufriendo mucho, lo vemos a diario, nuestro distrito es muy importante y la inseguridad se profundiza mucho más cada día.

¿Cuáles son los puntos de este proyecto en materia de seguridad? ¿A quién se lo presenta? ¿A la intendenta, al gobernador, a Berni?

Lo vamos a presentar en sociedad a través de las redes sociales, lo vamos a hacer llegar a cada autoridad de turno, en este caso a la señora Intendenta, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y al Concejo Deliberante de nuestra comunidad, a la comisión de Seguridad. Al proyecto nosotros le pusimos “Comunidad Organizada”, la misma palabra lo dice, la organización vence al tiempo y creemos que Moreno está muy desorganizado. A mí me gusta la organización, la planificación y creo que por ahí deberíamos mejorar la seguridad que hoy no tiene Moreno.

¿Cuáles son los puntos que tienen el plan o el proyecto que presenta? ¿Cómo se lograría una mayor seguridad?

Principalmente dándole participación al pueblo de Moreno a través de una coordinación de la Intendencia del Municipio que es quien lleva la mayor responsabilidad. La idea concreta es tener un Foro de Seguridad en cada una de las 6 localidades, lo que nos va a permitir tener un control a través de un representante de cada barrio y cada manzana, tendremos un diagnóstico serio y contundente de cada manzana, barrio y localidad.

AUDIO 1

Este plan ya se hizo, me refiero a los Foros de Seguridad

Sí, pero ahora deben actuar referentes de cada localidad, creo que debe estar presente el comisario, el delegado municipal, la Iglesia, los comerciantes, los clubes de cada localidad. El compromiso tiene que ser de todos para que sea algo contundente, para que realmente tengamos el control y sepamos donde estamos parados.

Es un relanzamiento de los foros de seguridad que en algún momento tuvo la Provincia de Buenos Aires.

Lo que pasa es que nunca se hizo con profundidad, pretendo que avancemos en ese punto es muy importante. Hoy tenemos un desorden total, la mayoría de las calles de Moreno son intransitables, falta de iluminación y cada barrio es una boca de lobo y es lo que tenemos que frenar. Hoy no se está haciendo nada, ni siquiera el foro vecinal, por eso me parece que es el momento oportuno para empezar a hacer algo en favor del pueblo de Moreno que la está pasando muy mal.

¿Dialoga con algún concejal o bloque político con representación institucional sobre este tema?

Sí, tengo diálogo con varios concejales, siempre he charlado con varios, tengo un buen diálogo y existe la preocupación de cada concejal. Creo que la Intendenta también está muy preocupada porque la situación se está desbordando y creo que es una cuestión de Estado la seguridad, no si soy de un color político o de otro. Lo hago como un dirigente político, como precandidato cuando lo fui y como vecino, comerciante, imagínate que la situación es más grave cada día.

AUDIO 2

En su momento caminÓ en varios barrios del distrito con Sergio Berni que hoy es el Ministro de Seguridad, que incluso plantea posiciones más disruptivas con el gobierno nacional en materia de seguridad. ¿Habla con él, solicitó alguna entrevista para llevarle este tema?

Estuve charlando con él, tengo una charla permanente por teléfono, es un hombre del que nunca dudé en la capacidad, un hombre de acción y que realmente lleva la vocación de gestión en su alma y espíritu. Lo que hace falta en todo el país, en la Provincia y en el Municipio son hombres como él, que estén al frente de los problemas y no se escondan. Creo que es un hombre fundamental para la política de la Provincia, tiene mucho conocimiento, mucha capacidad y hay que seguirle el ritmo, sé la clase de persona que es y sé que no se va a quedar quieto nunca. Siempre está predispuesto y al servicio del pueblo que es lo que necesitamos los dirigentes de los funcionarios, que estén atrás de un escritorio no nos sirve de nada. Hay que estar al lado de las necesidades de la gente.

¿Moreno necesitaría un personaje como Berni, entendiendo lo que significa la palabra personaje? ¿Cree que es necesario en el país y en Moreno una figura de ese calibre?

Creo que lo que hace falta en todos los ámbitos de la política, en este caso, un tipo de seguridad en Moreno, hoy se está desbordando tenemos todos los días problemas de seguridad. Yo no le escapo a la gran problemática económica que tenemos con el tema de la pandemia, eso agravó mucho al país y no estoy ajeno a eso. Digo que hay que utilizar nuevas estrategias para estar a la altura de las circunstancias, por esta razón, porque nunca estuvimos preparados para recibir una pandemia.