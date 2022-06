Planta de la basura en Reja Grande: ¿Quieren ahorrar con nuestra salud?

Rechazado por los vecinos /as, el proyecto desde ayer tiene un link para anotarse y participar de la Audiencia Pública, instrumento de cumplimiento efectivo solicitado por la entidad prestamista: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Parado frente al ingreso del Parque Industrial que carece de actividad, Diego analiza la crónica de un proyecto anunciado, la Planta de Transferencia de la basura: «Creo que en la medida de lo posible no están siendo muy claros que digamos, lo único que nos llega es para el que este siguiendo la página del municipio o a alguno de los políticos del municipio, que se está proponiendo una consulta, ahora, ¿Qué es la consulta? ¿Nuestro destino se va a definir por un mail de participación? No dejan muy en claro que es lo que pasa en esa consulta ¿Qué es lo que implica esa consulta y los procedimientos administrativos? Sea un decreto de la intendenta de una ley nacional, de una ley provincial ¿qué es lo que habilita esta consulta? ¿Es lo que requiere el BID?».

Lo que se anunció es un registro para anotarse, la particularidad para mí es que todo el pueblo de Moreno va a participar, bueno, los que se anoten

Y a los vecinos del barrio, ¿quién les pregunta? Porque cuando han venido acá han funcionado más o menos como Julia Roberts en la película ‘Novia fugitiva’, porque es un tema tabú, nos acercamos, hablamos de reparaciones en el barrio y cuando preguntamos por la planta no se dice nada. Hace poco vi a concejales del oficialismo con una pancarta que decía ‘Queremos rendir cuentas’ y los vecinos de San Enrique, de Loma Verde, del Country y de PROCREAR de acá enfrente, de La Gloria, del barrio 25 de mayo, queremos que rindan cuentas, que hablen con nosotros ¿Por qué van a hacer esto?, ¿Solamente porque somos el PUNTO central del distrito de Moreno? Y por acá se va a salir de una manera, no sé cómo decirlo. Hay distintos factores que les convienen. Escuche de la intendenta, esto es algo que tengo muy grabado, ‘Vamos a ahorrar plata’ ¿Van a ahorrar plata con la salud de nosotros? Hace poco también vi un estudio medioambiental, lo estaba recorriendo, esa gente cuando hizo el estudio ¿vio la inundación en Loma Verde? ¿Eso lo contemplan? Me parece que la consulta no contempla a la gente de acá, se está abarcando más a la gente de todo el partido de Moreno y que va a beneficiar a toda la gente de Moreno y yo lo entiendo que beneficie, porque necesitamos, no somos necios, necesitamos un lugar que acopie la basura y que le dé un destino final. No estamos en contra, solo decimos que acá NO queremos la Planta de la basura. Vine a vivir acá en base a un ordenamiento, hay una zonificación y si bien es industrial no es para ese tipo de industrias, me parece.

¿Hay comunicación entre todos los vecinos /as de la zona para plantar de nuevo la bandera del NO?

Desde un primer momento estuvimos conectados, eso es algo de lo que hicieron en su momento, crear una diferencia, una supuesta diferencia social y no es así, acá se ha hecho una reunión con Falfán, con Boquete, con la delegada (Valeria Ferreyra) y con vecinos de todos los barrios linderos, ellos vinieron a contarnos su proyecto de planta de transferencia y nosotros dijimos que NO y lo seguiremos haciendo porque nos asiste la razón.