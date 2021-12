Playón social educativo, sedes de ATR Verano y comida en mal estado del Servicio Alimentario Escolar

De cara al próximo año, evaluando condiciones y demandas, el pasado 17 de noviembre se produjo un nuevo encuentro de la jerarquizada Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), órgano que fue ampliado a organizaciones sociales y representantes de comunidades tras las muertes de Sandra y Rubén convirtiéndose en Comité de Crisis, luego Comité de Seguimiento (año 2019) hasta volver a su estado natural.

El encuentro del 17 de diciembre dejó un conjunto de trabajos y planificaciones, como por ejemplo el polo educativo – social de la EES N° 5 (Cuartel V). El acta labrada muestra los interesantes núcleos a evaluar que llevan a rever el proyecto:

Los arquitectos del municipio detallan las prioridades de esta planificación que acuerda diferentes usos para el playón de la escuela que tendría un impacto social y comunitario en la zona. Instalar mobiliarios urbanos, anfiteatro, reacondicionamiento del playón deportivo, zona de juegos aeróbicos, zonas de postas verdes de descanso con módulos que vinculen el barrio con la institución, una plena presencia municipal y respuestas a las inquietudes de los vecinos.

Sobre los núcleos sanitarios, la Lic. Karina Ramírez (Inspectora Jefa Distrital) interviene solicitando un núcleo sanitario del proyecto para evitar que se utilice para este programa los sanitarios de la escuela destinados a los alumnos. La Directora de Educación del Municipio, Cinthia Muñoz, consulta sobre la disposición y apertura del perímetro escolar que daría acceso a este programa. El arquitecto Nicolás responde que tendría franjas horarias de apertura mientras tenga vigilancia municipal. Magalí Muñoz (SOEME) consulta cómo limitar el acceso y dar cuidado al edificio escolar. El arq. Nicolás explica que durante la jornada escolar el espacio sería exclusivo de espacio escolar y se abriría a la comunidad cuando no exista actividad escolar. Se analiza conjuntamente que el uso escolar no deja margen para la apertura a la comunidad, por tanto se solicita poder separar internamente los espacios para garantizar el cuidado activo a los alumnos durante la jornada. Se acuerda repensar el proyecto para no vulnerar ninguna de las normativas y que la apuesta sea eficiente, invitar para las primeras UEGD del 2022 las propuestas mejoradas.

Otro punto de interés educativo y social fue que la Escuela Secundaria 52 se convierta en una «escuela conformada de seis años» (NdR: comparte edificio con la Primaria N° 42). Se trata de una lucha histórica de Luis Bellene. La licenciada Ramírez plantea: «Se necesita aprobar en esta instancia de UEGD el legajo de conformación de la ESB N°52 ya que en instancias superiores al distrito se extravió el legajo de conformación de la única ESB del distrito, actualmente«.

También se votó por unanimidad dar orientación en Educación Física a los siguiente servicios secundarios: «EES 12, 36 y 10. Mariana Cattáneo, Secretaria General de SUTEBA, agrega que se debe dar solución a que la EES 10 no posee un patio para actividades deportivas».

En otro de los temas abordados, la máxima representante del gremio docente local, puso sobre la mesa las dificultades que tiene el Servicio Alimentario Escolar, que se encuentra bajo la órbita del municipio, más precisamente la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

Cattáneo fue categórica al exponer (y consta en el acta de UEGD del 17 de diciembre): «No hubo modificaciones en el SAE en calidad y cantidad, que llegaron sándwiches y fruta en mal estado. Se solicita mejorar esto, más en situación desfavorable de conservación del clima actual. Se requiere evaluar con urgencia y mejorarlo, aconseja una mejor revisión y no lleguen alimentos en mal estado. También manifiesta el desacuerdo con que el módulo alimentario de enero se entregue en febrero y no un módulo doble en diciembre. Se agrega que la vianda no responde a las necesidades«.

También se trabajó las sedes del ATR – Verano donde el Servicio Alimentario Escolar (SAE), se compromete a proveer una «provisión al ingreso y egreso de la jornada» que tendrá un único turno (de 8 a 12 horas).