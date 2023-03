Plaza Anderson: «No son solo mantas, hay familias atrás y por eso ponemos en valor el trabajo»

Las topadoras realizaron todo el movimiento de piso (tierra) y concreto. La política pública que la Intendencia de Mariel Fernández impulsa en las plazas no detiene su marcha.

Esta mañana, funcionarias del IMDEL acudieron a los llamados telefónicos (así lo expresaron a este medio) de vecinos /as que «estaban impedidos de circular por una de las calles laterales». Vendedores /as ambulantes que habían esparcido las mantas para ganarse los pesos del día fueron «aleccionados» por el gobierno a retirarse, con la consiguiente advertencia de decomisar la mercadería en caso de no acatar la medida.

Claudia Sena (ex integrante Ateneo Néstor Kirchner), Directora General de Control Integral de la Vía Pública y Ordenamiento, habló con Desalambrar sobre el operativo, el embellecimiento de la plaza, la oferta de lugares en el Predio Ferial de Cuartel V, y la decisión de prohibir cualquier intento de venta ambulante en la vía pública: