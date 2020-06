0 shares







¿CÓMO SIGUE LA CAUSA TRAS LA DENUNCIA POR TORTURAS EN LA COMISARÍA DE CATONAS?

María Insaurralde denuncia haber sufrido todo tipo de apremios ilegales por parte de la Policía de Catonas. Fue testigo del mismo procedimiento hacia su pareja y otras dos personas que están en el asentamiento de la Ruta 23.

Los gobiernos, cualquiera sea su camiseta de identificación, actúan de manera inequívoca cuando un evento no medido toma fuerza: disminuyen con la política la energía del reclamo, trabaja para frenar la curva.

La pareja de María estuvo detenido más de una semana. La salida se explica en «morigeración de pena», acción «ejecutiva» de intervención para que la justicia haga lugar a un pedido.

Cerca de la olla popular que se levanta todos los lunes en el asentamiento, María analiza el proceso social y judicial: «En la cuestión legal todavía no sabemos nada, el día lunes me encuentro con que le habían aceptado la “morigeración a mi esposo» y que a las seis de la tarde, cuando yo me había ido a la comisaria a llevarle la comida, me notifican que lo habían traído al domicilio. Hasta el momento no sabemos nada de la causa porque yo me había desesperado y en ese momento de no encontrar explicaciones de lo que estaba pasando había puesto un abogado particular para tratar de que se mueva. Lo que está tratando es sacarlo afuera de todo este quilombo y tratar de aclarar lo que más se pueda, sobre todo esto que es una causa armada y todo lo que nosotros fuimos pasando. El día de ayer tuve una reunión con el abogado por el tema de los apremios, donde me hizo una serie de preguntas y estamos esperando a ver qué pasa. Lo que más quiere el abogado de Mauro (esposo de María) es que quede absuelto de esto, que se demuestre su inocencia y que las cosas no fueron como la policía la escribió, y en el tema legal de parte mía, Leonardo y Juan, la Defensora nos informó que se está pidiendo una mediación con el dueño del predio para ver que lo que se pueda llegar a hacer.

En ese contexto tiene que ver la toma en este momento ¿cómo están viviendo, hay hostigamiento? Se que lo hubo por parte de la fuerza de seguridad

El día lunes a las diez de la noche llega Gendarmería Nacional a mi domicilio preguntando por mí, nos dice que tiene que tomar declaración a Gerbers Leonardo, Juan Sánchez, Laura Gonzalez y a mí, Insaurralde María, nos toma declaración de lo que había pasado acá en el predio, queriendo sacar fotos donde fue esto pero fue imposible por la oscuridad y la neblina. El martes a la mañana se hace presente Gendarmería sacando foto al predio, se van y alrededor de las ocho de la noche viene la policía municipal a sacarle foto a las casas y al predio. Una de mis vecinas, Laura González le pregunta sí había pasado algo y le responde que habían llamado y que comunicaron que estaban tomando terrenos, se responde que no y que son las mismas casas desde primer momento. Se fueron y empezaron a tomar fotos de una punta a la otra, pero bueno nosotros no tenemos problemas que la policía ingrese acá, que vigile, no tenemos problemas porque no es que la policía no ingrese lo que no queremos es que hostigue o pase lo que sucedió con mi familia- mi marido, yo y mis hijos-, o con la familia de Sánchez o Gerbers. No tenemos problemas que ingrese, vecinos de otros barrios dicen que somos ratas, que somos ladrones, que se vende droga y somos como cualquier otro barrio, en todo barrio hay droga, en un montón de lados pasan cosas pero esto no es una lucha pobres contra pobres, somos todos iguales, todos los barrios lindantes se armaron de la misma manera que nosotros.

Ustedes están acá por un acuerdo después del desalojo ¿de qué se trataba?

El acuerdo que se había llegado el 2 de marzo, primero fue llegar una charla el 28 de febrero, que se limpiaba de la ruta para adentro 100 metros y que las 70 familias que se encontraban en el CIC La Bibiana iban a ser trasladados.

AUDIO 1

En este momento se está haciendo una olla

Desde los primeros días de mayo, se empezó haciendo todos los días y después de no recibir ayuda de nadie, solo donaciones del Centro Cultural y gente que le dona a ellos, empezamos a hacerlo fijo todos los lunes.

¿Qué perspectiva ves a futuro?

Perspectiva no son muchas porque nadie nos dice nada en concreto y nos tienen dando vueltas. Hoy viene la policía nos amedrentan, nos asustan, te vas a hablar con un funcionario público y dice que no se puede puede tomar las tierras que es un delito, con el dueño todavía no pudimos hablar para explicarle en que situación nos encontramos y poder encontrar una solución a todo esto porque en el medio de la negociación entre el dueño y la municipalidad nosotros nos encontramos rehén de eso, porque en medio de una pandemia donde se están muriendo gente nosotros no tenemos agua, cloaca no tenemos las condiciones necesarias que tendríamos que tener. Hay mucha gente que no es de acá de Moreno pero que compró y justo lo agarró la cuarentena acá y que no se pudieron hacer el cambio de domicilio, si tienen un problema de salud no pueden ir a ninguna sala de acá alrededor porque no los atienden porque no son del partido de Moreno.