Polideportivo Cuartel V: «Si el gobierno saca el convenio como está nosotros iremos a la justicia a realizar la denuncia»

Noviembre tiene una última sesión ordinaria el jueves 24. Mantendrá Mariel su posicionamiento de obtener las 13 manos y eyectar del pálido Concejo Deliberante el acuerdo – convenio que firmó con el terrateniente Jorge Bellsola Ferrer el 7 de diciembre de 2021.

Juan Cíccolo, autor del proyecto de expropiación de esa tierra (ocho hectáreas) donde avanza la obra soñada durante años por Mariel Fernández, no solo adelanta el voto de rechazo si persiste la orden de APROBAR sin tocar nada, sino que confirma el paso que obligatoriamente deberían dar quienes se oponen: «En principio y para que se entienda, nosotros estamos a favor del Polideportivo. Dejando eso en claro, recuerdo el día de la sesión cuando planteamos el tema, el oficialismo sostuvo que el expediente – convenio volvía a comisión, que la misma se iba a ampliar para que todos pudiésemos exponer los puntos de vista y colaborar con la creación del Polideportivo. En ese sentido, por querer colaborar, presentamos el proyecto de expropiación como una salida a todo este vericueto, de idas y venidas, de falsedadese e irregularidades. El proyecto de expropiación es transparente y echa por tierra el convenio original que está lleno de falacias, y no lo decimos nosotros sino que así lo expresó el Colegio de Martilleros…

Perdón, si el oficialismo obtenía las 13 manos o votos se aprobaba la falacia, las irregularidades, sigue la tasación que no es oficial, continúa el valor en pesos tomando el dólar oficial

En principio nunca se hizo la Comisión ampliada que se votó en el recinto. Este convenio no se puede mejorar y hay que buscar una alternativa que para nosotros es la expropiación. Creo que en la última sesión donde el gobierno no consiguió el quórum quedó claro que el Concejo Deliberante si puede actuar, que no se deja llevar a las patadas…

El Peronismo de Moreno en el Frente de Todos le puso un freno a Mariel Fernández, lo digo porque vos no acompañás siendo Pueblo Libre, tampoco Andrés Destéfano que es Frente Renovador. Lo marco sin desconocer la representación del Frente de Izquierda y el bloque completo de Juntos por el Cambio

Es que hay irregularidades muy complejas que pueden terminar en la justicia….

Entonces si sale sin modificaciones ¿tienen la obligación, como funcionarios /as públicos /as de presentar la denuncia en la justicia?

Es que creo que todos /as los /as concejales leyeron el Convenio, pero además hay una carta con la firma de la Intendenta en la que asegura que el Municipio es dueño de la tierra que al día de hoy le sigue perteneciendo al terrateniente Jorge Bellsola Ferrer. Días atrás escuché una nota que hiciste a un concejal que dijo esto de “al pueblo una bicicleta usada y al terrateniente, el dueño de una gran extensión de tierra, una Ferrari”. Es eso el convenio y acuerdo que por supuesto rechazamos pero proponemos la expropiación. En caso que el gobierno consiga las manos para aprobarlo no nos quedará otra que hacer la denuncia en la justicia.