Polideportivo, el expediente: «Afirmación falsa, viciado de nulidad absoluta, sospechado de ilegalidad»

En tiempo legal y forma, el pasado 8 de noviembre, la concejala de Juntos por el Cambio María Selva Aguilar presentó formalmente un recurso administrativo para que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires investigue los hechos referidos al expediente del Polideportivo Diego Armando Maradona en Cuartel y deslinde responsabilidades.

MARÍA SELVA AGUILAR / JUNTOS POR EL CAMBIO

El HECHO que solicita Aguilar está escrito de esta manera:

«En el sentido expresado, nos encontramos ante la comisión de una falta grave cuando la Intendenta municipal de su puño y letra en Carácter de Declaración Jurada, suscribe una nota que obra en el expediente de marras, donde afirma que el inmueble identificado pertenece al Municipio. Del propio desarrollo del expediente surge que tal afirmación es FALSA DE FALSEDAD ABSOLUTA. De los documentos surge que el bien inmueble no se encuentra registrado a nombre de la Municipalidad de Moreno, en consecuencia todas las erogaciones allí realizadas se están haciendo sobre un lugar en el que la Municipalidad no tiene dominio y en consecuencia todos esos gastos no se pueden aprobar. El documento con la afirmación FALSA es utilizado para obtener por parte del estamento nacional un financiamiento para un predio que No es municipal. Como se puede observar toda la tramitación, a partir de una afirmación falsa, deviene viciado de nulidad absoluta, sospechada de ilegalidad, resultado abrumadoramente ilegal».

Aguilar es la única integrante del HCD que realizó la presentación ante el Honorable Tribunal de Cuentas, una acción administrativa importante, mientras otros /as ediles estudian la presentación judicial.

Respecto a AUTORES y PARTÍCIPES, expuso la legisladora de Juntos por el Cambio que es conducida por Leonardo Cóppola: «Los responsables son los funcionarios del Departamento Ejecutivo que han intervenido en el expediente que con una afirmación de falsedad manifiesta ha llevado al error de autoridades nacionales para que otorguen un financiamento. Lo han ejecutado, se ha licitado, se realizaron pagos, todo ello sin soporte jurídico. A partir de saber que el predio no es de la Municipalidad de Moreno todos los gastos allí realizados deben desaprobarse».

El jueves pasado, Aguilar ingresó al recinto de sesiones junto a Julián Cigna, Demian Naya (integrantes de uno de los dos bloques Juntos). Esas manos de la oposición permitieron que el oficialismo conquiste el quórum. En uso de la palabra, Aguilar le respondió a propios y extraños: «Para comenzar quiero dejar en claro para aquellos que comenzaron con especulaciones e intimidación por redes y telefónicamente hacia mi persona por el hecho de sentarme hoy en mi banca, a ellos decirles que para mostrar la falta de legalidad técnica que tiene este expediente (Polideportivo), trabajado en comisión y con dictamen desde hace varios meses. Transité varias instancias, utilizando distintas herramientas legislativas, primero como oposición al no tener quórum el oficialismo, no lo dimos nosotros, luego se acordó la vuelta a comisión, por tercera vez en el orden del día, no volvimos a dar quórum, entonces considerando agotadas las instancias, me presenté con un escrito en el Honorable Tribunal de Cuentas, donde di la información de las irregularidades que observamos en este expediente y quiero creer que todos los concejales leyeron. Allí es donde se evalúan las gestiones administrativas de los municipios, y señores, yo pregunto: quienes hoy hablan y creen que solo con no dar quórum, con solo no presentarse a su lugar de trabajo, que les recuerdo, todos los que tenemos una banca, estamos representado a los vecinos de moreno, aquellos que nos votaron y esperan que laburemos! es mi deber sentarme a discutir este expediente porque en algún momento se tiene que hacer. Yo no soy cómplice de nada, como dicen por ahí, porque ya denuncié las irregularidades, como también lo hice con el aumento de sueldo a camioneros de la Cooperativa Gestionar (mano de obra recolección de la basura domiciliaria) como también lleve a la justicia el caso de la mozzarella, lo recuerdan? La que le sacaron a Moncayo y nunca supimos donde fue a parar. ¿Los que ahora hablan y se quedan en el ataque? ¿Hicieron algo? Porque sino esto queda meramente en un discurso político, y yo no voy a ser cómplice, tampoco voy a ser cómplice de paralizar totalmente el Concejo Deliberante, cuando hay temas de agenda que necesitan ser tratados, como lo hicimos ayer, con educación, ficha limpia, la problemática del Club Aurora, seguridad para los jóvenes y muchos mas que debemos dar curso antes de fin de año. Que conste en acta que mi voto a este expediente es negativo, y no estamos diciendo no a la creación de un polideportivo municipal porque eso no tiene discusión alguna».