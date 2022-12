Polideportivo: la comunidad tiene que saber que se beneficia en millones de dólares a un terrateniente, es una estafa al pueblo de Moreno

Correr hacia adelante. Lo frenético estuvo en conversaciones, acuerdos, mensajes y una espera que se destraba a último momento con la confirmación de la mano 12. Hace una semana atrás el escenario político presagiaba movimientos. Arcos, redes y piletas, una calle cortada vestida de niñeces y política. Juan Cíccolo, concejal de Pueblo Libre en el Frente de Todos, sabía el juego y su estrategia no tenía cambio alguno. Concluido el partido Polideportivo resta saber en qué tiempo complementario lleva a la justicia el caso porque así lo expresó antes de la sesión del jueves pasado y al momento de exponer el 24 de noviembre: «Quiero dejar en claro que estamos a favor de la creación del Polideportivo. No caigamos en la mentira de que acá hay gente mala que no quiere que se haga el Polideportivo, estamos a favor. Ahora con lo que no estamos a favor es con este expediente fraudulento, el cual beneficiará a un terrateniente en desmedro del Estado. Presentamos un proyecto de expropiación que podría dar claridad a nuestro pueblo y el polideportivo sería una realidad sin caer en la estafa de este convenio. Yo tengo ganas de que los vecinos del Partido de Moreno tengan un polideportivo. Me quedé esperando que me llamen a la comisión para participar y presenté un proyecto

alternativo que para nosotros podría darle transparencia al proceso. Porque vuelvo a repetir,

yo quiero que este polideportivo, este polideportivo que se está haciendo se termine y sea

para la gente de Cuartel V, pero también quiero claridad institucional. Pero bueno, como alguna vez pregunté en este recinto ¿Cuál es el valor de la palabra? Hoy ya después de haber corrido tanta agua bajo el puente, puedo decir convencido que ninguno. Al expediente lo tuvieron cajoneado 9 meses, siendo la cláusula SEIS del convenio dice claramente que el expediente debía ser remitido al Concejo Deliberante a los días de su firma. Luego llegó una carta del Colegio de Martilleros advirtiendo y voy a leer textual: “ Considero de suma importancia corregir una falacia vertida en la cláusula tercera del mismo, que

expresa que el Colegio nunca tuvo injerencia en el tema.” Primera falacia. Podemos agregar que quien hace la tasación es un martillero. Teniendo en cuenta la magnitud del convenio, hablamos de millones y millones de dólares. Es bueno aclararle a la comunidad de Moreno que hablamos de millones y millones de dólares, que van a beneficiar a un terrateniente. ¿Qué es un terrateniente? El dueño de muchas tierras que especula y que hace negocio con ella, digo que para los peronistas es eso, no sé para los otros. Para el oficialismo solo la tasación de un martillero basta. O sea, un privado dice que la tierra de otro privado vale tanto y para el Estado está bien. Teniendo el Consejo del Hábitat; Banco Provincia; profesionales del Estado; hay muchos estamentos, pero nos quedamos con la palabra de un tasador en la Cláusula 3º dice, que esta tasación se utilizará para tomar cualquier parámetro relativo a la ejecución del convenio. También dice que al momento de efectivizar el pago de las compensaciones serán en pesos a valor del dólar oficial. Yo me pregunto si voy a la inmobiliaria de este hombre que tasó esto y tiene un terreno de 10 mil dólares , me lo pasas a pesos y a pesos cotizado en dólar oficial que sería la mitad y el tipo me va a mirar y me va decir no. Acá pasa. Luego se da a conocer una nota del Plan Argentina hace del Ministerio de Obras Públicas, en carácter de Declaración Jurada donde expresa que esas tierras pertenecen al municipio. Otra falacia. Eso es falsedad ideológica y cuando nosotros hablamos de ir a la justicia es la obligación como funcionario público al detectar un ilícito. Si las tierras son del municipio que alguien explique cómo pasó eso y si no claramente se está construyendo y gastando dinero del erario público en el terreno de un privado. Repito estamos de acuerdo en la construcción de un polideportivo municipal, pero pagando lo que vale. El convenio depende de un cambio de zonificación y la venta de una calle. Mi pregunta es qué pasa si la calle no se puede vender por una cuestión de impacto ambiental o de desarrollo estratégico para la comunidad ya que es lindera a la ruta. Estoy de acuerdo con el polideportivo, pero no con el convenio cargado de irregularidades y falsedades, que creo una estafa al Pueblo de Moreno«.

