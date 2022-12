Polideportivo: «Yo fui por el acuerdo político de sentarnos y tratar temas que tienen que estar en la agenda legislativa»

Días antes de tomar la decisión política de dar la palabra y otorgar el quórum para que el oficialismo lleve al recinto el postergado tratamiento del convenio – expediente Polideportivo en Cuartel V, María Selva Aguilar, legisladora de Juntos por el Cambio, recibió todo tipo de mensajes, llamados y advertencias «amenazantes». Nada hizo modificar la acción acordada con su conductor Leonardo Cóppola, de no convertirse en obstáculo en el «funcionamiento del HCD» y leer en esa debilidad del «marielismo» la oportunidad de imponer temas y así, como lo define, intervenir en la práctica legislativa. Ella fue la primer funcionaria que depositó en el Tribunal de Cuentas algo más que una queja sobre el expediente del Polideportivo. Pero ese camino del quórum sembró dudas y Aguilar responde categóricamente a quienes la llaman cómplice: «Lo que digan de mí habla más de ellos. Yo no voy a entrar en ese juego, me considero políticamente correcta, ellos tendrán su postura y yo tengo la mía. Para aquel que está acostumbrado a que el oficialismo te tiene que dar otras cosas le quedará interrogantes. A mí no me queda ninguno, yo fui por el acuerdo político de sentarnos y tratar temas que tienen que estar en la agenda legislativa»:

