Politécnica: dos ministros, el Rector y ¿la Intendenta?

En el día de ayer estaba previsto el encuentro en la sede del Ministerio de Educación de la Nación, en el Palacio Sarmiento, más conocido como Palacio Pizzurno.

El horario 12:30 horas. Una mesa dispuesta para el diálogo y encontrar soluciones a un problema creado por la interna partidaria más que por la política. El Rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, fue recibido por el Ministro Jaime Perczyk y por el Director General de Cultura y Educación bonaerense Alberto Sileoni.

Andrade lleva toda la documentación que acredita la titularidad de la tierra, esto es, todos y cada uno de los actos administrativos y jurídicos que se produjeron desde el 14 de octubre de 2010:

El plano de mensura de agosto de 2011.

El plano de subdivisión, un trabajo que realiza el profesional agrimensor Mauro Martín Lagazzi, pasó por la Municipalidad entre julio y agosto y que tiene el visado de PROVINCIA el 10 de diciembre de 2021.

En la carpeta de la UNM está el certificado de dominio, copia, inmueble matriculado, Folio Real.

Andrade escucha de Jaime Perczyk, Ministro de Educación de la Nación, confirmar la inversión para la ESPUNM y el Instituto de Innovación Tecnológica, al tiempo que Alberto Sileoni, responsable de la cartera educativa bonaerense, ratifica lo firmado por la administración de Kicillof hace dos años atrás: está el dinero para construir un edificio nuevo de la Secundaria 37.

Primer dato elocuente: de las dos partes en conflicto o disputa, en ese cónclave no participa Mariel Fernández. Queda el interrogante si existió otra reunión de los ministros de Educación, de Nación y Provincia, con La Capitana de Moreno.

La Municipalidad de Moreno posee un único instrumento público que no lo hace público, que tiene validez relativa pero no resulta EFICAZ. El Decreto (que dispara el conflicto en las proporciones que conocemos hace tres semanas atrás) no fue publicado en el Boletín Oficial y tiene FECHA 22 de diciembre de 2021. Una bella curiosidad, se pasa del decreto 2996 al 3015, en el medio están otros y el más trascendental el 3004:

Si la Universidad Nacional de Moreno obtiene el visado de Geodesia el 10 de diciembre de 2012 (luego de pasar por las áreas municipales), Mariel Fernández firma un decreto el 22 de diciembre de 2021 en el que, sin VISTOS ni CONSIDERANDOS, toma el plano de catastro del año 2012 e inscribe a nombre de la Municipalidad de Moreno todo el predio en la Dirección Provincial de Geodesia, el mismo organismo que había visado la subdivisión a favor de la Universidad diez días antes.

El concepto técnico – administrativo y político de La Capitana es la «reserva de uso comunitario» usando una ley (8912) que aplica cuando la relación es entre «un privado y el Estado», pero que en la vocación de avance, de conquista, toma y uso de esa tierra, es algo secundario. ¿Técnicos, profesionales, funcionarios /as de carrera, acompañan la decisión política sin entregar observaciones en cuidado del proceso administrativo, jurídico, del Estado como herramienta de transformación?

Un aspecto vital en ese avance de Mariel. Suprime o desconoce todos los convenios existentes, con excepción del plano catastral que utiliza para el decreto, por lo que la «nulidad» de su procedimiento no tendría mayores discusiones, y en ese escenario la «tierra que quema» tiene un propietario original: el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Equipamiento comunitario responde a «la función», entonces debe informarse que Mariel Fernández evalúa que el edificio del Consejo Escolar (órgano que depende orgánicamente de la Provincia) es la nave insignia del POLO Educativo municipal, proyecto de valor estratégico superior al master plan de la Universidad de Moreno que cuenta con convenios y financiamiento de la Nación para construir la Secundaria Politécnica y el Polo Industrial y de Innovación Tecnológica.

Mariel Fernández con su propia palabra y voz, respondió a un grupo de madres de la ESPUNM, que «ella, es decir el Municipio, no tiene nada que ver en el conflicto», exactamente lo mismo que expresó su hermano, el concejal Emmanuel Fernández quince días atrás en el Concejo Deliberante al manifesta con firmeza que «la Universidad tiene tierra y recursos para garantizar la continuidad de la ESPUNM».

Porque se nota, y mucho, que el conflicto es pelea y guerra, no pasa desapercibido que alguien ordenó pintar muros con el apellido del Rector y una palabra de eficiencia algorítmica: MIENTE.

Ayer, las partes de nuestro territorio, Universidad Nacional de Moreno y Municipalidad de Moreno, no se sentaron en una misma mesa… mientras en el Concejo Deliberante se afirmaba y se saludaba que las partes «estaban buscando una solución, hablando, construyendo soluciones».

El gobierno nacional ratifica los recursos para la ESPUNM y el Polo Tecnológico en los terrenos que la UNM reclama como propios.

El gobierno provincial ratifica los recursos para construir el nuevo edificio de la Escuela Secundaria 37, en el plazo estipulado, solo falta designar la tierra.

La Universidad Nacional de Moreno, como institución, busca resolver lo que no debió nunca ser un problema, en los ámbitos administrativos pero se apresta a discutir todo en la justicia.

La Municipalidad de Moreno en la figura de La Capitana Mariel, buscaría acelerar con la construcción de su Polo Educativo, Consejo Escolar, tras el llamado a licitación y adjudicación en tiempo récord. Hay una empresa que querrá reclamar derechos.

De realizarse esa obra, ¿será financiada con recursos del Fondo Educativo?

Mariel juega a fondo, fuerte, con una lógica de organización social que desafía al Estado, sus leyes, normas y reglas. En ese proceso, lleno de frutos y flores, olvida por momentos que Ella es la máxima autoridad del Estado municipal y que debe conducir conforme a derecho.