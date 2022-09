Politécnica: «Le estamos pidiendo a Mariel Fernández que nos dé el predio, lo hacemos amablemente y de forma pacífica»

Comienzan a vivir la adolescencia y caminan por la Avenida Mitre hacia el Palacio de gobierno. Tal vez sea la primera marcha, la primera lucha estudiantil. Alumnos /as de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno levantan sus carteles QUEREMOS SEGUIR ESTUDIANDO, QUEREMOS SOLUCIONES NO PROMESAS, NO AL CIERRE DE LA POLITÉCNICA, NO NOS NIEGUEN LA EDUCACIÓN… LOS LÁPICES SIGUEN ESCRIBIENDO.

Llegan a la puerta de la calle Asconapé 51 donde está un cordón policial en la vereda:

Son alumnos / as del 1° y 2° de la Politécnica que manifiestan entender que su derecho no es negociable, tampoco material de uso para cualquier interna expuesta política.

Bautista, delegado estudiantil, expresa: «Estamos pidiendo por el terreno que nos pertenece y en donde haremos nuestra escuela secundaria. Le pido por favor a quienes están a cargo de la Municipalidad que nos den nuestro espacio para seguir con nuestro futuro».

«Necesitamos nuestro espacio para terminar el proyecto de nuestra escuela. Nos prometieron tener una escuela digna, concluir nuestro estudios allí, pero ahora nos dicen que en Tercer año nos tenemos que cambiar de escuela», manifiesta una estudiante.

Los testimonios siguen y el concepto adquiere fuerza y profundidad: «Lo que nos atrapó de la Politécnica es la libertad que existe y el respeto hacia nosotros, alumnos /as. Los profesores /as son muy buenos enseñando».

«A los adultos que son responsables les digo que quiero quedarme en esta escuela», declara otra joven alumna de la ESPUNM.

«Le estamos pidiendo a Mariel Fernández que nos de el predio, lo hacemos amablemente y de forma pacífica. Queremos egresar allí, como nos dijo y prometió en Rector Hugo Andrade«, es el mensaje de una piba de barrio que sueña con un futuro desde la ESPUNM a la que asiste cada mañana.

Cantan con fuerza QUEREMOS LA ESCUELA, ellos /as, los /as alumnos /as que llegan cada día a la ESPUNM desde La Reja, Las Flores, Paso del Rey, San Carlos, Catonas, entre otros barrios del distrito.