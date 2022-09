Politécnica: «No somos la Universidad somos Moreno. El que abre y cierra escuelas es el gobernador Kicillof»

Las madres de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno salen de la reunión con la Directora de Educación Cyntia Muñóz, donde participó el Secretario General de SUTEBA y la histórica militante y dirigenta de esa entidad Patricia Lezcano.

Encuentro circular, los /as pibes /as suspenden sus sonidos y cánticos. Escuchan a los adultos decir que «las autoridades involucradas y competentes se comprometieron a sentarse en una misma mesa».

La Universidad Nacional de Moreno quiere recuperar la tierra, asegura tener la documentación y la titularidad de la parcela. Intentó dar inicio a la construcción de un proyecto que fue clausurado por el Municipio.

El Municipio no tiene competencia en materia de infraestructura y en el diseño pedagógico educativo, es lo que en forma precisa y correcta le manifestó Mariel a un grupo de madres de la Politécnica que buscó conversar con ella el pasado jueves por la mañana. Sin esa competencia La Capitana proyecta en la parcela de la disputa un Polo Educativo Local, sede del Consejo Escolar, organismo descentralizado de la Provincia.

¿Kicillof financia ese proyecto en la misma tierra donde el gobierno de la Nación financia un Polo de Innovación Tecnológica y una Politécnica? ¿Kicillof olvidó el acta que firmó para dotar a la Secundaria 37 de una tierra y edificio propio?

«El que abre y cierra las escuelas es el gobernador de la Provincia de Buenos Aires», expresa una abuela que acompaña la lucha de alumnos /as. Su palabra despierta emoción y contagia hasta las lágrimas de una madre que dice: «A mi hijo lo mandaba a una escuela privada y hoy digo Basta, quiero la escuela pública y mirá donde estoy parada, pidiendo respuestas. Esto no puede seguir así, no nos van a sacar el título, los chicos /as tienen que tener ocho (8) horas de estudio. Nosotros decimos VAMOS CHICOS, NO LOS VAMOS A DEJAR SOLOS, SOMOS LAS FAMILIAS DE LA ESPUNM, NO SOMOS LA UNIVERSIDAD SOMOS MORENO