«Por afuera del poder podés decir que la gente no llega a fin de mes»

Celia Ferreyra posee la virtud de hablar, sentir, trabajar y procesar el modo de los gobiernos que administraron y administran el poder. Naturalmente comprende las leyes de la política y sus generalidades, por varias razones entrega una fantástica definición: «Estar afuera del entramado de poder es un espacio nuevo, hay que derribar los miedos».

Desde hace años en el barrio La Porteña participando en la Corriente Barrial de la Militancia, estructura en la que decide estar porque no cercena su pensamiento, la pertenencia al peronismo y la identidad construida en causas que aún mantienen sus jirones.

Juventud, unidad, territorio, renovación, palabras que en una primera síntesis Celia la define: «Unidad es lo que tienen los vecinos cuando se reestructuran, se ponen nuevos objetivos y luchan por ellos. Lograr eso en un barrio es un montón. Eso es comunidad porque lo que nos enseñó la pandemia fue mirar al costado, atrás, al frente, porque quien está siempre es el vecino /a antes que cualquier gestión política. Estar afuera es un espacio, hay que derribar los miedos y no agarrar nada. Estar afuera es que no se escuche tu voz y opinión, es que no la quieran tomar. Como referente de una comunidad lo que hay que entender es precisamente construir un espacio donde se escuche la voz. Conseguimos que el transporte público ingrese a La Porteña, y lo hicimos sin violencia. Ese logro es porque hay comunidad, estamos todos /as unidas, y ese es un valor de los /as vecinos /as. Para que La Perlita mantenga el servicio hasta la medianoche pide iluminación en la Ribera, y lo que estamos haciendo son torneos de vóley, comidas, porque no perdemos el sentido de comunidad».

El territorio, la vida en lo cotidiano, Celia habla de la seguridad: «Cuando pedimos el colectivo era para proteger la seguridad de los vecinos que salen a trabajar. A veces hay tanta ignorancia que el delincuente quiere robarle a quien tiene una SUBE y 5 pesos el día 20 de cada mes. Crear la propia seguridad es pedir los recursos que creemos que nos corresponden como barrio. Nosotros pusimos alarmas comunitarias que cuando suenan salimos 50 vecinos /as, y si el delincuente tiene un arma tiene que pensar que hay 50 vecinos /as. Nos protegemos y nos auto cuidamos como comunidad, y estaría bueno que todos los vecinos /as de Moreno comprendan que solo la unidad vecinal logra estas cosas, siempre por afuera porque solo así se preserva la esencia. Por afuera nadie te condiciona porque te paga un sueldo. Por afuera porque decir lo que pensás no te deja afuera al mes siguiente y te quedás viendo que le das de comer a tus pibes. Por afuera podés decir que la gente no llega a fin de mes. Si estás adentro de la gestión tenés que acompañar, callar y seguir«: