Por cada hijo/a el Estado reconoce a las mujeres un año de aporte para acceder a la jubilación

Reparación y reconocimiento. Posibilidad abierta para las mujeres en el acceso a un derecho: jubilación.

En el día de ayer ANSES Moreno comenzó el trabajo de informar y construir ese camino que reconoce años de un aporte vital: criar y proteger a los niños /as. Manuel Arias, al frente de la Dirección de Trámites Complejos de ANSES, habló con Desalambrar sobre el nuevo instrumento que habilita el sistema previsional: «En términos de seguridad social lo que se puso hoy (por ayer) en vigencia es el reconocimiento de años por tareas de cuidado. ¿Qué significa esto? Que se le va a reconocer a las madres mayores de 60 años por haber criado a sus hijos. En realidad, esto tiene que ver con una reparación de derechos en virtud de que las mujeres siempre fueron más relegadas en el mercado laboral, nosotros venimos de una sociedad con características de más reconocimiento de derechos en términos laborales a los hombres, si bien estamos desandando ese camino, entendemos que esta es una medida más, una política más que repara estos derechos frente a las posibilidades de incorporación al mercado laboral de las mujeres y que por otro lado también, reconoce las tareas del cuidado de la educación, de sus hijos, en virtud de un poco lo que veníamos hablando».

¿Y a qué cantidad de mujeres alcanza esto?

Mirá, hoy por ejemplo pasaron por la UDAI de Moreno que conduce Maxi Venegoni unas 25 mujeres de las cuales 8 adquirieron el derecho a la prestación. Y bueno, vamos a ir avanzando en virtud también de la demanda que vayamos teniendo. Esto se está atendiendo en la UDAI de Moreno y en todas las UDAI en el horario de contra turno para darle una atención especial, direccionada, justamente a esta prestación.

¿Alcanza a todas las mujeres independientemente de la clase social?

Si, en realidad esto es justamente las mujeres que no han aportado. No hay acá una pre selección de alcance producto de su condición social. Acá lo que se busca es que, justamente, las mujeres que no han logrado los 30 años de aporte, el hecho de haber criado hijos, la incluye dentro del beneficio y el derecho.

AUDIO 1 ARIAS

Para que quede claro, ¿estás mujeres hoy no tienen jubilación?

No, son mujeres que no tienen beneficio, que tienen 60 años o más y que no tienen los 30 años de aporte, con lo cual lo que le permite es, con cada hijo, obtener un año, el Estado le reconoce un año de aporte. Después esto se va diversificando porque en el caso que sea el hijo adoptado, ya serían dos años, el hijo con discapacidad también serían dos años más y aún, si cobró la Asignación Universal en algún momento, también se le reconoce un año más. Se complementa, en la moratoria para las mujeres que acceden a través de la moratoria, compensar años de aporte, el ANSES le reconoce los años de aporte, en virtud de la cantidad de hijos que tenga, compensa en la moratoria, va reduciendo años que debe la persona demostrar, en virtud de los hijos que tenga, entonces, accede a través de la moratoria pero pudiendo incluir menos años dentro de la misma, o a menos que la mujer haya trabajado en relación de dependencia, como autónoma, el hecho de no llegar a la cantidad de años que le pide el sistema que son 30 años de servicios, va compensando por hijo.

AUDIO 2 ARIAS

¿La atención en ANSES para este trámite es a contra turno únicamente?

También se está atendiendo de manera espontánea, brindando información con respecto al programa en sí, pero después sí, para que la persona pueda ser atendida de manera individual y personalizada tiene que ser con turno que se puede sacar a través de la página de Anses o llamando al 130 de Anses.

Repasando, ¿cuánto se le reconoce por hijo /a a una mujer?

Un año de servicio por hijo, en el caso que el hijo sea adoptado se le reconocen dos años y si cobró la AHU se le reconoce también un año más. Digamos, esto también tiene que ver con complementar la moratoria que hoy existe. Si hoy una persona quiere jubilarse a través de la moratoria, no podría porque tiene plazos que te hacen que, quienes cumplen hoy 60 años, no pueden acceder directamente por la moratoria y lo que hizo el macrismo, en esta lógica de destrucción de derecho, incorporó una prestación que es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que en definitiva lo que hizo, fue correr a los 65 años para que las mujeres se puedan jubilar a través de esa prestación y es un subsidio, no es un beneficio previsional como lo entendemos nosotros.

Me parece importante esto que lo puedas explicar Manuel que una mujer con 60 años, pero no tiene 30 años de aportes no se jubila

Hoy no se jubila pero con la incorporación de este beneficio podría llegar a jubilarse compensando años por hijos.

AUDIO 3 ARIAS