Por el abuso sexual a C: «Vamos a acompañar legalmente el pedido de la familia de justicia y reparación integral»

Lis Díaz, Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades, entregó un amplio reportaje a Desalambrar sobre el caso de abuso sexual que tomó estado público el día 1 de octubre:

La denuncia penal por abuso sexual es contra Alfredo San Juan, responsable de una cuadrilla del Plan Potenciar Trabajo (cooperativa que está dentro del Movimiento Evita).

La funcionaria explicó el acercamiento que institucionalmente tuvo el Municipio con la familia de C., las razones de la visita de la Intendenta a la casa de la víctima en la noche de ayer, al tiempo que confirmó que tanto Alfredo San Juan, que sigue en libertad, como Jonatan Dimitrof (Director de Comercio) fueron destituidos de sus funciones luego que el pasado día martes la Secretaría registró el tremendo hecho de violencia de género: «Primero quiero dejar en claro que no es la primera vez que la Intendenta concurre a un domicilio o recibe en su despacho a vecinos que están atravesando situaciones de violencia por motivos de género o por otros delitos. Lucrecia, la mamá de esta chica, accedió a que Mariel vaya a verla a la casa y, en general, son situaciones que no se hacen públicas, pero ayer sucedió que personas y por la fuerza difundieron imágenes sin que la familia esté de acuerdo. Nosotros venimos acompañando a la familia y lo que pudimos hacer en el día de hoy fue acompañar a la mamá y a la tía a tener una entrevista con la fiscal de la causa (Luisa Pontecorvo) porque ellas tenían cierta falta de información. Ahora sabemos que la causa está avanzando, y desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades vamos a realizar el acompañamiento legal, no así el psicológico porque ya tiene un servicio de atención que la familia está pagando y está contenta con esa atención».

El hecho ocurrió el 13 de agosto, es decir que pasaron casi dos meses, ¿me puede decir cuando ustedes toman conocimiento, intervienen y se contactan con la familia?

La familia recibió diferentes contactos con compañeros del Municipio, primero de la delegación, y después de otras compañeras. Lo que sucedía es la que familia no accedió al acompañamiento de la Secretaría, pero esto es muy común que distintas familias y casos, que después nos terminamos enterando por redes sociales y demás, no acceden al acompañamiento. Hay que esperar un tiempo, se ponen a disposición los recursos y después de un tiempo las familias lo aceptan. Como premisa fundamental respetamos la autonomía de las víctimas, y en ese sentido nos pusimos a disposición desde hace un tiempo, pero bueno ellos accedieron en la última semana, el fin de semana, la familia pidió nuestro acompañamiento, accedió a esta situación que se dio en el día de ayer en que la Intendenta la visitó.

La llegada de Mariel Fernández a la casa de Lucrecia se produce horas antes de una marcha donde iba a participar

Sí, sí, pero como te decía, la visita de Mariel no se da como un hecho de este caso particular y por una movilización, ha sucedido con otros hechos también, la diferencia es que con esta situación es que se hizo público y no porque lo haya hecho el Municipio sino por personas que son ajenas al Municipio como a la familia de la víctima en este caso…

Como conozco la situación porque hablé con Lucrecia (madres) y Mariana (tía) hace quince días atrás, puede decir que si tuvieron el acompañamiento de la Casa Diana Sacayán. En esa nota ellas (Lucrecia y Mariana) daban cuenta que el Municipio podía encubrir a Alfredo San Juan porque es parte de una cooperativa del Movimiento Evita, por esa razón salió la nota periodística pidiendo que el abusador sea inmediatamente detenido. Hago la pregunta, ¿qué sucede con Alfredo San Juan? ¿Dónde trabaja? ¿Fue sacado de la Municipalidad?

Sí, Alfredo San Juan fue desplazado y está a disposición de la fiscalía que hoy recibió a las familiares. Queda claro que el Municipio no interviene en el pedido de detención de esta persona, lo que hacemos es acompañar en esta y en otras causas también. La familia pudo charlar con la fiscal que le puso en claro que la causa está avanzando, que hay medidas que se están tomando y otras que están en espera. Pero no depende de nuestra voluntad la detención, son cuestiones que vos sabés claramente que dependen del poder judicial, pero sí a través de la Secretaría de Justicia nos pusimos de acuerdo con la fiscal para poder facilitar eso, y que el desconocimiento que tenía la familia en relación a la causa y demás pueda ser saldado, y a su vez vamos a acompañar legalmente el pedido de la familia de justicia y de reparación integral de todo lo que fue, lamentablemente, de todo este hecho dañoso que generó un daño en esta vecina de Paso del Rey.

¿En dónde trabajaba Alfredo San Juan?

Él era responsable de una cuadrilla, ordenar una cuadrilla del programa Potenciar Trabajo.

¿Y la situación de Jonathan Dimitrof? Porque, en la nota que le hice a Lucrecia y Mariana, ellas dicen que Dimitrof fue hasta la casa cuando esta familia pedía justicia y detención del abusador, las amenazó en la puerta de la casa y hubo un incidente grave en donde se golpeó a integrantes de la familia de la víctima. De Dimitrof que me podés decir

Hubo un incidente que se produjo entre familiares de Dimitrof y familiares de Lucrecia, que también está siendo investigado por la justicia y hoy por hoy, Dimitrof ya no tiene el cargo de Director dentro del Municipio de Moreno, fue desplazado del cargo.

El cargo que tenía ¿cuál era?

Director del área de comercio.

Por lo que me está diciendo, y a partir de esta presencia de Mariel Fernández ayer, es que ustedes no son el poder judicial desde ya, estamos claro, pero le creen a la víctima y la familia

Sí por supuesto, nosotros eso lo hacemos en este y en todos los casos. Creemos en las víctimas, acompañamos a las mujeres y disidencias que están en situación de violencia, y en esto, somos parciales, siempre lo hacemos de la misma manera. Lamentablemente esto llevó a que se genere una situación que es de público conocimiento, que fue en desmedro de la salud de la familia y de la víctima.

Para ustedes lo que ocurrió ayer a la noche, estando Luna ahí en la casa, que fue quien acompañó a la familia desde que se produjo el hecho, ¿fue un acto que atenta contra la familia y la víctima?

En realidad, lo que sucedió, fue una situación que hizo que la mamá de la víctima se descompense porque no estaba de acuerdo con la manera en que intervinieron. Es eso, por eso es una persona que es hipertensa, tiene problemas de salud y eso fue la situación violenta, que tuvieron estás personas para con la Intendenta y con la familia. Sí fue un hecho dañoso, nosotras por eso muchas veces no hacemos público estas situaciones, cuando nosotros vamos a ver una familia o Mariel recibe a alguien ya sea en su despacho o va a la casa de alguien, generalmente no lo hacemos de manera pública, no es un hecho inusual.

¿Me puede dar la fecha en que fueron desplazados tanto Dimitrof como San Juan de la planta municipal o relacionado con el municipio? Cuando ocurrió esto

No tengo la fecha exacta de las dos situaciones, apenas nosotros tenemos conocimiento del hecho, fueron desplazados. Si querés después te lo comento, te lo mando por mensaje para darte la fecha exacta y no cometer errores porque eso no depende de mí sino de la Dirección de Personal.

De nuevo una pregunta ¿en qué fecha la Secretaría de Género toma conocimiento del abuso sexual?

Nosotros tomamos conocimiento el martes pasado y, tuvimos contacto la mamá y la familia accede a tener una charla con la Secretaría de Mujeres y Diversidades, conmigo puntualmente de manera personal, este domingo.

Se puede inferir que ustedes toman conocimiento el martes pasado, luego de ello se produce el desplazamiento de San Juan y Dimitrof

Sí.

¿Quiere aclarar algo más sobre esta situación?

lo que me gustaría plantear, es nuevamente dejar en claro que el municipio está para prestar servicio a los vecinos, para brindar acompañamiento tanto en lo legal como en lo psicológico, también brindar seguridad. Me parece que la utilización política de estos casos, no es buena porque yo lo que no quiero es que esto vaya en contra de otras víctimas, que tengan la voluntad de denunciar o de poder expresarse. Que las puertas del municipio siempre están abiertas, puntualmente la Secretaría de Géneros y Mujeres, y que en eso no somos imparciales, siempre le creemos a las mujeres. Entendemos que para construir un Moreno sin violencia, tenemos que tenerla como prioridad y en eso estamos trabajando.

El tema de ayer, esa situación, incluso por la manifestación y la movilización de hoy del colectivo de mujeres, es que quedaba ahí flotando la presencia de Mariel para evitar la marcha y que encubría a los abusadores. Me parece que eso tiene que quedar expresamente claro y creo que usted lo está haciendo en la descripción que hace, que al ser imparcial le creen a las mujeres, ¿entendí bien?

Sí, eso ya te digo, en este caso y en todos los casos. Después el Municipio no está en contra de ninguna movilización. Nosotros acompañamos a las víctimas y ha habido y todos los días hay movilizaciones porque entendemos la situación social, política que atraviesa Moreno. Nosotras lo que no hacemos es todo el tiempo estar dando a conocer todas las tareas que se hacen porque muchas veces eso va en contra de la protección de las víctimas, entonces, yo entiendo que muchas organizaciones y las familias mismas tienen urgencias que nosotras tratamos de atender y a veces no depende del Municipio, como este caso, la familia pide la detención de San Juan hacia el municipio y no tiene nada que ver el municipio con eso. Ahora, si lo que nosotros hacemos es ponernos a disposición, es incitar al poder judicial para que podamos iniciar acciones para que la familia esté tranquila, para brindar protección a la víctima y, sobre todo, para empezar a desandar un camino de justicia y de reparación.

Por la charla que tuvieron hoy con la fiscal Pontecoro, ¿es próxima la detención de Alfredo San Juan o faltan algunas medidas para que suceda eso? Que es lo que estaba pidiendo la familia

Lo que te puedo decir es que la causa está en instrucción y que está avanzando, no sería prudente de mi parte decirte eso, sinceramente si la fiscal va a pedir la detención o no, es una tarea que le compete a la justicia. Yo lo que te puedo decir es que se están llevando a cabo los tiempos procesales y que la familia, podes consultárselo a ellos, que quedaron conformes con la atención de la fiscal.

Además, entiendo que la familia se quedó conforme con la palabra de Mariel Fernández diciendo que ha sacado del municipio a Alfredo San Juan y Jonathan Dimitrof, que eso sí es competencia del municipio

Sí, sí, hoy te digo nosotras, hoy estuve con la familia, estuve con la mamá y dos tías de la víctima y a mí no sé si la palabra es conforme pero sí se que se sintieron acompañadas y que nosotros estábamos trabajando, trabajamos todos los días para esto y muchas otras más.

