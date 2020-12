0 shares







AVANCE O MEDIDAS EN LA CAUSA PENAL –

Walter Bonavera abogado que patrocina al Secretario General de la ASTMM, Marcelo Espíndola, confirmó que la Dra. Adriana Julián (Jueza de Garantías) dispuso una serie de allanamientos en la causa que investiga los hechos ocurridos el pasado 6 de noviembre:

Luego de mantener una entrevista con el auxiliar del Fiscal Soñora, el doctor Walter Bonavera: «Fui a la fiscalía y el Dr. Salvatierra me informó que la jueza había ordenado una serie de allanamientos donde se secuestró un arma 9 mm y cinco teléfonos celulares marca Motorola similares a los que robaron al Secretario del gremio, hablo de Marcelo Espíndola. Quedará por ver si las vainas de esa pistola coinciden con las encontradas en la puerta de la entidad gremial por la Policía Científica. Ver si los teléfonos secuestrados son propiedad de Espíndola y hacer los peritajes para ver que información tienen».

¿Qué domicilios fueron allanados?

Todas las personas que denunció Espíndola…

Marrelli, López, Sergio Cóppola

Sí, sí.

Al secuestrarse un arma, ¿hay detenidos?

No. El arma que se secuestró supuestamente pertenece a un policía de la Ciudad de Buenos Aires que sería hermano de una de las personas a quien se le allanó la casa…

¿De quién es el domicilio?

No, miré, estamos poniendo el nombre de un funcionario público que no sabemos si tiene algo que ver con lo ocurrido o no.