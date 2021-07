Por el General, todos y todas coinciden en construir unidad por y para un Moreno Peronista

En la esquina del boulevard hay otro capítulo del Peronismo de Moreno. El horario de la actividad se adelanta porque por la tarde queda previsto el acto que encabezará la Intendenta. Primera conclusión: la unidad está en el discurso, las prácticas amplían las miradas metodológicas e ideológicas.

Bueno decirlo, de los actos públicos que no son los únicos que tienen el sello de continuidad táctica más que estratégica o bien resulta principal demostrar arriba que en éste momento las diferencias se «guardan» bajo el reconocimiento que hay que darle todo el apoyo a Cristina, Alberto y Axel.

Al cumplirse 47 años de la desaparición física del General Juan Domingo Perón, el Peronismo de Moreno realiza un homenaje con documento consensuado, declaraciones que deben siempre leerse bien entre líneas, pero dejando el sello de «peronismo, comunidad organizada, amplitud y diversidad, elecciones de medio término y la vocación de seguir llamando a la UNIDAD DE TODO EL PERONISMO, JUNTO A LAS DISTINTAS EXPRESIONES DEL FRENTE DE TODOS».

La lectura del documento, a modo de símbolo político, tuvo la voz de tres mujeres presentes con historia. Inés Iglesias (ANCLA Moreno), Adriana Palacio (Juana Azurduy) y Patricia Rosemberg (Pueblo Libre).

En el tiempo de declaraciones periodísticas, la sinfonía del sentimiento y los acordes de una núcleo que marcha.

Ernesto «Coco» Lombardi, ex Intendente, ex Secretario General de la Intendenta Mariel Fernández, habló del paso a la inmortalidad de Perón y, por supuesto de las PASO: «Evidentemente esa película que se inició, no hace mucho acá en Moreno con el Peronismo de Moreno hoy sigue dando sus frutos, se sigue ampliando, acá tenemos la muestra y renovando esa vocación de unidad, que no es una unidad cualquiera, es una unidad necesaria para defender al pueblo y para defender los derechos que siempre agazapadamente los sectores del poder nos quieren arrebatar.

Dentro de este Peronismo de Moreno hay espacios que no están y espacios que tienen por ahí hasta una diferencia entre ellos mismos

Nosotros como Peronismo de Moreno hemos coincido una cantidad importante de agrupaciones que se van agrandando, hoy somos mucho más que aquel 24 de marzo, y siempre tenemos el corazón abierto para recibir a todos los que se quieran sumar a la propuesta y además hacer nuevas propuestas para qué, seguramente las discutimos y nos ponemos de acuerdo, las vamos a defender como si fueran propias. Peronismo de Moreno, necesita unirse para respaldar al Frente de Todos en el gobierno Nacional y Provincial.

Hay agrupaciones que tienen distinto nivel de diálogo con el Ejecutivo municipal, ¿el diálogo, es la palabra clave?

El diálogo es la palabra clave en la medida que haya vocación de diálogo. Nosotros tenemos vocación de diálogo, nunca hemos ni cortado los teléfonos ni nos hemos negado a ninguna posibilidad de dialogar así que estamos abiertos a todos, todo lo que implique ponerse de acuerdo en objetivos comunes en beneficio de una sola causa que queremos defender que es la causa del pueblo.

Al menos en un diálogo se necesitan dos interlocutores, uno hay, ¿el otro?

Nosotros estamos abiertos

¿Es perceptivo la otra parte?

Las partes son muchas del peronismo, es más, no pretendemos ser hegemónicos sino generar una propuesta que sea compartida en la medida que los compañeros la sientan productos de la hora, sea razonable y nos convoque, así que, en ese sentido, abiertos a dialogar con todos y todas compañeras del peronismo o del Frente de Todos que nos sumerge a la propuesta.

Con la intendenta, ¿hay diálogo hoy?

La Intendenta tuvo el apoyo en su momento de la mayoría de los dirigentes que están acá y sabe que cuando lo requiera institucionalmente lo vamos a apoyar porque es un gobierno que es democrático, vamos a estar con ellos, lo cierto es que, desde el punto de vista del peronismo, no la sentimos a lo mejor tan consustanciada ni tan preocupada para que esa unidad se construya.

¿Es momento para internas?

Internas siempre hay, ahora el rumbo de si habrá PASO o no lo van a definir las circunstancias políticas y nosotros como buenos peronistas somos orgánicos y vamos a acatar lo que sea necesario. Estamos preparados para cualquier cosa, el peronismo siempre está preparado para dar batalla, pero todavía no se ha definido una posibilidad de apertura de PASO.

Si de unidad y construcción se habla, el primer basamento que muestra Peronismo de Moreno es la interpretación de la misma música. Esa película en permanente movimiento tiene intérpretes con muchas batallas en sus hombros y saber empírico y teórico. Para muestra de la hipótesis que busca una nueva síntesis:

Ricardo «Lolo» Gómez: (ANCLA Moreno): «Es el día del fallecimiento de, para nosotros, el líder indiscutido de la clase trabajadora y el pueblo peronista, el general Juan Domingo Perón. Nosotros no vemos que esto es una foto, es algo que está en movimiento permanente, que no está estático, que, al contrario, está permanentemente en movimiento, caminando, avanzando y bueno, eso es el peronismo, un movimiento, un avance de transformación que para eso pudimos trabajar y para eso nos unimos».

Patricia Rosemberg (Pueblo Libre, concejala en uso de licencia, actual funcionaria nacional): «La señal fuerte tiene que ver con la construcción de la unidad y con los valores, es un día muy especial, es el paso a la inmortalidad del General Perón y son esos valores que unen. Cada vez que encontremos valores que nos unan en este camino a seguir.

De cara a lo que se viene, las primarias, una elección general de medio término, ¿qué lectura se puede hacer?

A mí me parece que es muy importante entender que la unidades con construir proyectos y valores que no se tiñan solamente de lo que estamos más acostumbrados que es ver si nos juntamos o no nos juntamos para una elección, no es esta unidad en dirimir primarias, esta unidad es construir un Moreno Peronista como el que todas y todos nosotros estamos convencidos.

Para eso es fundamental el diálogo

Para eso es fundamental el diálogo, el acuerdo, el consenso, el construir un proyecto común y eso es lo que venimos haciendo y un acto como hoy por supuesto nos tiene que encontrar unidos.

¿La relación con la intendenta?

La relación con la intendenta desde el espacio de Pueblo Libre está absolutamente cortada y no es esa la construcción de la unidad. La construcción de la unidad es en los valores que nos unen. Nosotros no hablamos de las exclusiones, sino hablamos de las exclusiones que nos unen en los proyectos que son comunes, entendiendo también cual es la necesidad del pueblo de Moreno, de la Provincia de Buenos Aires y del país, y que eso sí se dirime por supuesto en esta elección que es apoyar al gobierno Nacional y Provincial para salir de la oscuridad que nos dejó el macrismo y que la pandemia puso en relieve.

Damián Contreras (funcionario nacional, líder del Frente Renovador de Moreno): «El peronismo permanentemente busca la unidad, busca en los momentos difíciles acompañarse, acompañarnos con cada una de las compañeras y compañeros y este es un momento que realmente el peronismo marque un signo de unidad y esto es lo que demostramos diferentes organizaciones y diferentes compañeros y compañeras. La unidad se construye desde la diversidad, la unidad la construyó el Frente de Todos a nivel nacional con diversidad, con conducción, pero teniendo en claro que el objetivo primordial es la felicidad del pueblo, esto que nuestro líder el General Perón nos marcó. Se construye día a día, buscando las coincidencias, buscando realmente trabajar en lo que la gente, nuestros vecinos, nuestro pueblo nos reclama y hoy creo que más que nunca, hay un reclamo muy grande de que todos tiremos para un mismo lugar, que es para el beneficio de la gente«.

Hay expresiones políticas aquí dentro del peronismo que tienen distintos tipos de relación con el Ejecutivo municipal, algunas fluidas, otras totalmente cortadas

Exactamente, yo soy uno de los que brega constantemente para que podamos realmente aportarle a la gestión de nuestro distrito propuestas, soluciones, acercar en este caso, en el caso mío particular que estoy cumpliendo una función a nivel Nacional, acercando lo que tenga que ver con obras, proyectos para nuestro distrito que beneficien a la totalidad de nuestros vecinos.

¿Habrá internas, PASO en el Frente de Todos?

Sinceramente no es el momento para discutir esto, me parece que realmente la situación del país amerita que todos encontremos a través de la diversidad coincidencias que tengan que ver con solucionar los problemas, algunos con la responsabilidad de la gestión, otros con la responsabilidad social, otros con la responsabilidad de la militancia, pero todos pensando en llevar adelante un proyecto que tenga que ver realmente con la justicia social, que tenga que ver con el ascenso social, que tenga que ver con el pleno empleo, que tenga que ver con las cuestiones que nos reclaman los vecinos. Esto se construye dialogando permanentemente, dialogando todos los días. El diálogo hace que podamos aún con pensamiento distinto, que podamos realmente sentarnos a una misma mesa.