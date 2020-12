0 shares







OFICINA DE MIGRACIONES –

Si la población actual de Moreno está cerca de los 650 mil habitantes, las comunidades extranjeras que habitan en la patria chica tocan el número de cien mil. Carlos Benítez dirige la oficina de Migraciones en el distrito de Moreno. Por experiencia y conocimiento de áreas, zonas y territorios (fue Administrador General del IDUAR), aporta una mirada sobre los derechos y la inclusión: «La oficina tiene casi tres años instalada en el distrito, arrancó a fines del 2017 pero no avanzó más de las gestiones específicas, de lo que la gente tramita o de los que llegan. En la inmensa mayoría la realidad de los migrantes del distrito está más vinculado a lo que no se llega, a los que no pueden acceder. Ese enorme número de migrantes es lo que estamos intentando abordar en esta etapa de la gestión, por lo general, son los que están en mayor de precariedad social y económica no solo en cuestión de registro de ingreso al país y documentación necesaria«.

Entiendo dos cosas, primero que la radicación tiene cierta informalidad, si está la documentación necesaria es muy difícil acceder a los derechos, y además, las características sociales de las familias son de vulnerabilidad.

Si absolutamente, esas dos son las características principales. Por lo general está profundamente vinculado al no acceso posible de la gente a la realización de los trámites de su radicación, a la gestión de su DNI, todo agudizado que trajo la pandemia de COVID, vinculado a la imposibilidad de acceder a los servicios tecnológicos que requiere la tramitación on line. No tener ese elemento hoy es muy fuerte para que la gente no pueda realizar su derecho.

Si no está la documentación ¿esas familias que pueden tener niños/as en edad escolar acceden a una vacante?

El sistema argentino va contemplando, las escuelas tienen la práctica de incorporar al niño en edad escolar a la escuela y acompañar después a la familia la posibilidad de (registro). Lo cierto es que este proceso lleva mucho tiempo, trabajamos con familias que están radicadas hace muchos años en el distrito y no han iniciado siquiera los trámites, algunos iniciaron y desistieron, otros intentaron pagar porque el no acceso implica la búsqueda de algún privado para ayudar a resolver, te piden un montón de dinero cuando el derecho está siendo posibilitado para que la gente pueda acceder gratuitamente. No solo la complicación de acceder a la radicación transitoria o permanente, sino también la no posibilidad en muchos casos por desconocimiento de la documentación, el manejo de herramientas tecnológicas, acceso a los servicios básicos de Internet y telefonía para poder hacerlo implica que la gente haga un doble esfuerzo, tener que pagar un privado sea gestor, abogado, estudio contable, hace que aún sea más dificultoso todo.

También obliga esta situación a lo que se llama articulación con otras áreas del Estado.

Ese es un objetivo principal que nos propusimos en este tiempo. Quienes hemos pasado por la gestión del Estado sabemos que es dificultosa la articulación entre áreas del Estado del mismo nivel, sean del Municipio, Provincia o Nación y más aún la dificultad si es entre diferentes niveles, la Nación con la Provincia, Provincia con Municipios, Municipios con Nación. Vamos a poner un esfuerzo enorme para que esta territorialidad que debemos abordar y a quienes debemos, sea acompañada por los Municipios que corresponden como región y sea abordado con la comunidad. Hay muchas organizaciones vinculadas a lo religioso, social y cultural que están trabajando el tema migrante en el distrito.

Por territorialidad comprendo que la Oficina de Migraciones baja a los barrios y acerca las posibilidades

Vamos a ir a la búsqueda de las familias que no están pudiendo acceder y ni siquiera tienen el acceso a la información por la que pueden ser reivindicados en sus derechos o facilitar el acceso a ese derecho. Por ejemplo la excepción de la tasa Migratoria

Las colectividades que tenemos en Moreno, ¿cuál es el número y el porcentaje?

Tenemos datos no actualizados, al no estar el censo 2020 los datos vienen muy retrasados y Migraciones a nivel nacional no tiene estadísticas. Las estoy recogiendo de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia de Buenos Aires que es más factible que nos permita elaborar algunas proyecciones. Estamos hablando de alrededor de 100 mil migrantes en la generalidad en el distrito, con proyecciones. Eso se corroborará una vez que se realice el censo. Tenemos un porcentaje muy alto de la población de Moreno, es una población migrante o de origen de los países más importantes de los vinculados al MERCOSUR, son las poblaciones más grandes, luego se va reduciendo a medida que nos alejamos del continente.

El número de 100 mil es impactante en una población que podría estar en los 700 mil es notable

Es un número importante para un distrito como el nuestro.