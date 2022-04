«Por escuelas dignas y seguras, porque no se puede estar de los dos lados del mostrador»

ELECCIONES EN SUTEBA –

La lista Violeta es un desprendimiento del oficialismo, de la Celeste. El origen de la propuesta que competirá por conducir el gremio el próximo 11 de mayo nace con y en el Acampe tras las muertes de Sandra y Rubén.

Rocío Fernando Umaño, candidata a Secretaria de Salud Laboral, dijo con total seguridad que uno de los lemas de campaña y propuesta es ESCUELAS DIGNAS Y SEGURAS:

Por su parte Hernán Pustilnik, compañero de Sandra y Rubén, docente en la Escuela N° 49, candidato a Secretario General Adjunto, se refirió a la construcción de la propuesta; de la unidad inalcanzable porque el oficialismo desconoce un programa político y ofrece cargos. Habló de las escuelas que en abril de 2022 no tienen gas, de los enormes problemas en el Servicio Alimentario Escolar y la imperiosa necesidad que «el sindicato vuelva a estar en las escuelas, un sindicato no puede estar de los dos lados del mostrador, o defendés a los trabajadores /as afliados /as o te ponés del lado de la patronal», aseveró Pustilnik.