«Por favor les pido que no separen a mis hijos, les pido que no ejerzan más violencia»

Es el grito desesperado de la madre de cinco hijos violentados por su padre. Es Laura que grita que el Municipio de Moreno no «la violente, ni a ella ni a sus hijos». Es una mujer que «escucha a uno de sus hijos llorar y pedir que lo dejen con la persona que lo cuida», la docente que el viernes pasado cuando no había lugares de ABRIGO llevó a los alumnos a su casa por el pedido que le hizo la Comisaría de la Mujer.

Laura pide ayuda no condenas, pero recibe la notificación de palabras que sus hijos serán derivados a distintos centros de asistencia a las víctimas.

De pie en la puerta de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia, habla para que el gobierno la ESCUCHE: «Se los quieren llevar, no me dicen con quién y a dónde los quieren llevar. No me dejan verlos, no puedo hablar con ellos. Recién salió mi nene más chico corriendo hacia la calle (España) y nadie lo estaba mirando. Son unos ineficientes, le están DANDO prioridad a una carta que es puro invento. La verdad es que necesito que me ayuden porque están haciendo cualquier cosa en este lugar»

Contame que ocurrió el día viernes

Manifestaron en la institución (escuela) violencia por parte del padre. Automáticamente la Comisaría actuó, fui citada. Llegué con los dos más chicos que salían de la Primaria y allí me los quitaron sin decirme a dónde los llevarían. Me mandaron a buscar a mi hermana para que los pudiera cuidar y cuando llegamos las nenes ya no estaban en la Comisaría y no me dijeron lo que habían hecho con ellos. Solo me manifestaron que no me podía acercar y nos citaron para hoy (lunes). Y ahora me encuentro que inventaron una carta y por eso la persona que los cuido ya nos los puede tener. Van a separar a mis hijos, se los llevan sin decirme a dónde.

¿Pediste ayuda antes de esta tremenda situación?

Estoy pidiendo ayuda a todo el mundo pero no dan pelota, es ilógico lo que están haciendo porque se basan en una carta para separar a cinco hermanos. Los nenes están desesperados, piden por favor pero no los escuchan. Pido que se queden con la persona que los cuidó hasta que yo estoy bien, les pido a las autoridades que por favor no los separen y los envíen a un orfanato

