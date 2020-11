63 shares







PRECISIONES DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA –

El método tributario para afrontar la pandemia. Una mejor presencia en el territorio buscando a los evasores que dan un número impactante. La Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene permite conocer y proyectar.

Mariela Bien, Secretaría de Economía (el reemplazo de Sabrina Rossi) tiene un largo pasaje por la administración municipal en varias comunas. Llegó a Moreno como técnica (Sub Contadora en la gestión Festa). Ahora en puesto de ejecución ofrece un panorama de los números propios, en el primer año de gobierno de Mariel Fernández:

La pandemia ¿en qué punto afecto la recaudación o el diseño tributario económico que tiene el municipio de Moreno?

Bueno, en líneas generales todas las tasas sufrieron un incremento, la única que se vio afectada en un 24% fue Publicidad y Propaganda

¿Cómo se logró un incremento, cuál fue el método? Recuerdo que hace poco asumió como Secretaria de Economía

Si, es verdad. Partimos como punto de inicio el mes de octubre 2019 comparado con octubre 2020, estamos en un incremento del 48% que se da por el impulso recaudatorio que tuvo por la Tasa de Seguridad e Higiene que tuvo un incremento del 78%, al cierre del 2020 estimamos que llegará a un 80% y este se vio impulsado por un fuerte aporte del cuerpo de fiscalización tributaria que se creó en junio de este año. El fuerte aporte de este cuerpo hizo que la Tasa de Seguridad e Higiene crezca en comparación a Tasa por Servicios Generales.

¿Y ese cuerpo qué tiene de particular? Suele decirse que siempre se trataba de pescar dentro de un tanque había que ampliar el universo,

Claro, es salir a la calle, buscar el contribuyente, escucharlo, saber lo que necesita, ofrecerles diferentes alternativas y hacer una correcta fiscalización

AUDIO 1

¿De qué números estamos hablando de recaudación propia?

En octubre alcanzó los valores de enero que generalmente es un muy buen mes. En enero 2020 alcanzamos una recaudación de 225 millones de pesos y octubre lo superó alcanzando una recaudación de 241 millones de pesos, obviamente con la pandemia hubo altibajos en los distintos meses, el mes más bajo fue mayo pero a partir de junio la recaudación municipal fue creciendo

Históricamente se habló de una recaudación que responde al 30% o 33 por ciento de los contribuyentes¿esto es así o aumentó el porcentaje y si ese incremente del que usted me habla tiene que ver los aumentos de las tasas o porque creció el número de contribuyentes captados?

Si bien el nivel de actividad cayó un 12% hoy estamos hablando, te puedo decir dos datos que pueden hablar del tema de la cobrabilidad, en TSG el dato más efectivo para hablar de morosidad se establece en el nivel de cobrabilidad y alcanzamos un 61%, así que el nivel de morosidad estamos en un 39%, con respeto a TISH no hablamos de morosidad sino de evasión fiscal, el mismo es difícil de medir pero en el funcionamiento de estos tres meses del cuerpo de fiscalizadores se detectaron irregularidades por mas de 200 millones de pesos, es un combo de todo.

AUDIO 2

Me repite el monto de recaudación propia

Son 241 millones de pesos

¿Cuánto se lleva masa salarial con la recomposición imputada que se tiene que hacer efectiva en diciembre?

El gasto en la erogación de personal estamos aproximadamente en los 275 millones de pesos mensuales

Está cerca de cubrirse con recaudación propia, después falta lo otro para hacer política digamos

Exacto, eso es algo que queremos lograr, lograr autonomía, no estar dependiendo de los ingresos de Provincia.

AUDIO 3

Estuvo en la gestión pasada donde se planteó cubrir los sueldos con recaudación propia y bajar el déficit

Bueno, primero, en la gestión anterior fui Sub Contadora no fui parte de la gestión, yo fui convocada desde la parte técnica, la Contadora de ese momento necesitaba una profesional para que la acompañé así que yo en las decisiones de gestión no participaba básicamente, me hice cargo de la Contaduría. El año pasado terminamos con un déficit de un 40 millones, hoy estamos bajando a 15 millones

Bueno, ese es un dato duro muy interesante de 40 a 15 millones, que es un déficit operativo

Totalmente