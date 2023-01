Por la muerte de Abril: «Queremos que el gobernador Kicillof intervenga el Hospital de Moreno»

El dolor crece y la indignación acompaña la falta de respuestas por parte del director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Emanuel Álvarez, militante político y social.

Abril fallece luego de dar a su hijo S. dejando otro antecedente de todo lo que no debe suceder en el sistema sanitario.

La familia radicó la denuncia en la Comisaría de Moreno (Centro) y la misma fue girada a la fiscalía en turno. Además de apuntar contra las autoridades y profesionales del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, se analiza ampliar la misma contra la Clínica Alcorta y la obra social IOMA, ya que la institución privada rechazó internar a Abril el pasado 30 de diciembre al «aducir que no contaba con el personal». Pregunta ¿qué sistema sanitario tiene Moreno? ¿Cuáles son los ejes que priorizan?

Hoy, el pedido de justicia por Abril se escucha en las calles. Desde el respeto, el diálogo y dolor la familia se comunica con Desalambrar, porque quiere ser escuchada y que esto no le vuelva a suceder a ninguna madre. Exige justicia y que intervenga un veedor de la gestión de Axel Kicillof, Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Haciendo una marca que realza la postura de quienes sufren la pérdida irreparable de una joven de 17 años, «agradecen el buen trato del sector de neonatología para con S. no así con la parte clínica y enfermería que no supieron cuidar a Abril».

Una vez más, en esta la segunda marcha al hospital, la máxima autoridad brilla por la ausencia. Y como parte de la histórica institucionalidad es el Comisario Cristian Martínez que «sostiene su trabajo como mediador» acompañando a una obstetra y pediatra, flanqueadas por seis efectivos de la Bonaerense.