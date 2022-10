Por Ley Orgánica y aumento paritario: la Intendenta cerrará diciembre con un básico mensual de 1 millón de pesos

Los salarios de los /as trabajadores /as municipales son algo más que dinero en los bolsillos de quienes prestan un servicio. Se trata de la concepción que ratifica la gestión en el tercer año de mandato, esto es, una recomposición de sueldos que por tercer año consecutivo marcha abajo de la inflación.

Mientras los gremios paritarios denuncian un paquete de acciones que violentan el Convenio Colectivo de Trabajo, la ley 14.656, básicos por abajo de la línea de indigencia, existe una estructura jerárquica que por Ley Orgánica de las Municipalidades está por encima de límites de inclusión que el INDEC define cada mes.

El 30 de noviembre de 2021 Desalambrar publicó el salario básico mensual de la señora Intendenta y la dieta de los /as concejales /as, información vertida en el Presupuesto General de Gastos 2022:

Semanas atrás, el Departamento Ejecutivo llevó a la Mesa Paritaria la oferta final para todo el año, lo que significa un incremento del 70 por ciento. Para los /as trabajadores /as municipales es objetivamente magro, escaso, por tal motivo mañana comienza un paro de 48 horas convocado por SITRAM y ATE. Si divisa entonces un final de año con protestas gremiales que están mensuradas por el gobierno de Mariel Fernández como «poco relevantes o de escasa incidencia en el normal funcionamiento de la comuna».

Tomando el 70 por ciento de la paritaria, debemos mirar entonces cómo impacta en los básicos del personal jerárquico, Carrera Administrativa Municipal, Escalafón Planta Personal Superior Jornada 40 horas semanales.

Por Ley Orgánica (artículo 125) queda fijado el ingreso básico de la Intendenta. Mariel Fernández percibirá en su sueldo de diciembre más de 1 millón de pesos. Con muchas menos responsabilidades y obligaciones un trabajador /a CP0 Agrupamiento C Nivel 0, 40 horas semanales, recibirá en diciembre un básico de 68.529 pesos.

Las distancias y diferencias entre Personal Superior y trabajadores /as tienen más profundidad por los niveles de inflación o pérdida del poder adquisitivo. Si tomamos por ingreso y lo cruzamos con la Canasta Básica Total, al mes de agosto una familia tipo necesitó de 119 mil pesos para no ser pobre. La grilla jerárquica exhibe que desde el Tesorero Municipal hacia arriba se vencía la línea dramática. Cabe aclarar que la comparación toma el BÁSICO ya que los /as funcionarias que están en la pirámide cuentan con una Bonificación por Función Jerárquica equivalente al CIEN POR CIENTO DEL SALARIO BÁSICO. Así, conforme a la ley, entre básico y bonificación por función (sin sumar bonificación por antigüedad y por título), un Secretario /a tenía un ingreso superior a los 320 mil pesos mensuales.

La dieta de concejales /as es de 279 mil pesos al mes de septiembre. Por Ley Orgánica, el sueldo de un legislador /a se conforma multiplicando por cinco (5) el básico del trabajador /a de menor categoría (40 horas semanales). De no modificarse la oferta salarial final de Mariel, cada uno de los 24 concejales /as percibirá como básico en diciembre la suma de 342.646 pesos.