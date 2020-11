0 shares







SE LEVANTÓ LA SESIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE –

La conmoción mundial irrumpe en la agenda el miércoles 25 de noviembre. Eran las 13 horas. Dos horas después Presidencia de la Nación anuncia tres días de duelo. Alrededor de las 17:45 este medio recibe la notificación que la 15ª Sesión Ordinaria se confirma para el jueves (hoy) a las 14 horas, con los mismos protocolos de cuidado que impuso la pandemia. Pasadas las 19 horas del miércoles Prensa del HCD envía una corrección y señala que es la 19° Sesión Ordinaria y que se repitieron números de expedientes.

Esta mañana no había ningún síntoma que indicara la suspensión del encuentro legislativo, con el Orden del Día planificado. El duelo no es asueto, el Municipio funciona y la cámara de representantes espera. A las 14 horas estaba el cuerpo de taquígrafos y los trabajadores de PRENSA HCD listos para emitir la sesión. A ellos /as no se les notificó del «levantamiento de la sesión por el deceso de Diego Armando Maradona citando el decreto presidencial de los tres días de duelo». Tampoco a las tres mujeres concejalas del bloque Ahora Juntos por el Cambio, que se presentaron en el recinto, aguardaron el tiempo reglamentario y labraron el acta de «falta de quórum».

Pero antes de toda esta descripción informativa, de las lecturas y especulaciones, hay algo superior que integra la decisión de la cúpula: Estacionamiento Medido.

Ayer por la tarde y luego de hacer la presentación de un Moreno Libre de Pirotecnia (uno de los primeros proyectos aprobados por el nuevo gobierno), la Intendenta Mariel Fernández mantiene una reunión con concejales /as (de todos los bloques), donde informa que la decisión sobre «el nuevo pliego de licitación y nueva empresa de Estacionamiento Medido» está tomada. Sale con aprobación del Concejo Deliberante o por Decreto. En ese cónclave los ediles de Pueblo Libre, Cíccolo, Pereyra y Gaona (tres) manifiestan que hay que considerar la «municipalización«, al tiempo que Marcelo Cosme expuso que, por línea de coherencia, si no acompañó la privatización de la mano de obra para levantar la basura, tampoco lo haría con Estacionamiento Medida, argumento que encontró una respuesta firme de la Jefa Comunal. Los ediles que están en el Frente de Todos y que responden a Walter Festa, también consideran la municipalización del Estacionamiento Medido. Aún cuando este tema (que es mucho menor que el de la basura) no estaba en el Orden del Día, en el juego de tensar la interna se habría pensando en un tratamiento sobre tablas. Sin sesión por la muerte del astro del fútbol mundial, la pelota legislativa pasó para el próximo lunes.

Mariel Fernández decide no aparcar su proyecto, quiere que el movimiento se demuestre andando. Hay premura y es explícita. Pregunta, ¿está la empresa que ofrezca el software, obtenga el 20 por ciento de la recaudación, el resto para el Municipio y cuando finalice el contrato (dos años) deje su capital de conocimiento en manos públicas?

Dicho de una forma que hace al juego, el partido y la cancha, ¿hay un traje hecho a medida y que calza en ese plan de mejor servicio y capitalización del Estado?