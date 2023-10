Por mayoría el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes para saber si Andrea Vera es médica y cuenta con matrícula habilitante

Aquello que prolifera en las redes sociales, sin filtro alguno, aterrizó en un ámbito institucional para convertirse en un pedido de informes dirigido a la Universidad Austral y el Ministerio de Salud, provincial y nacional. La denuncia del canal oficialista C5N sobre la candidata a la Intendencia por La Libertad Avanza no logró una respuesta categórica de Andrea Vera. Por el contrario, ella emitió un spot en su cuenta de TikTok anunciando que llevará a la justicia a quienes mintieron y la calumniaron. En ese ámbito ya quedó instalada una denuncia en su contra.

Ayer por la tarde el bloque del «marielismo» desplegó su arsenal lingüístico contra la aspirante a la Intendencia de Moreno, la representante de Javier Milei. Desde el plano institucional el Frente de Todos y el Frente de Izquierda aprobaron un «pedido de informes dirigido a la Universidad Austral y al Ministerio de Salud y de Educación» con el objeto de certificar si Andrea Vera cursó la carrera de medicina, si obtuvo el título y si ya se encuentra registrada con matrícula habilitante».

Fue Lucas Franco el encargado de presentar la moción legislativa y de encuadrar fuertes tonos políticos – dirigidos a Vera, Píparo, Milei y La Libertad Avanza. Hizo lo propio la concejala de Confluencia Política y Social 29 de Mayo, pero en sentido acusatorio al señalar que «la mujer, Andrea Vera, miente«, afirmó Lorena Alderete. Siguió Gastón Fraga. Marisol Gallardo, representante del Ateneo Néstor Kirchner, se refirió a la «Rímolo de Moreno«, reproduciendo la sentencia periodística de C5N. Una figura muy importante del Movimiento Evita como Gonzalo Galeano hizo uso de la palabra, leyó algunos apuntes y cargó contra la lista de LLA a quien los llamó «mercenarios de la política». Josefina Díaz Ciarlo hizo eje en la salud, la responsabilidad institucional que tienen los /as concejales, el bregar por la defensa de la salud pública y advertir, según su entender, que si Andrea Vera no figura en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) es porque no es médica»

Una alta fuente sanitaria explicó a Desalambrar que «todas las universidades, públicas o privadas, emiten el título de médico /a cuando una persona finaliza los estudios. Segundo: es la matrícula o matriculación la que habilita a un o una profesional a ejercer sus funciones o prestaciones. La matrícula es emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, pero además el profesional debe matricularse en la Provincia debiendo anotarse en el Colegio Médico, instituciones que están divididas por secciones. Para ejercer en Moreno debe estar anotado en el Colegio Médico de Luján o bien estar inscripto /a en otra sección pero debe informarlo».

Todo el bloque del «marielismo» levantó la mano, al igual que las dos representantes del Frente de Izquierda.

Juan Fernández, Demian Naya, Julián Cigna y Mirko García, de Juntos por el Cambio, optaron por la abstención.

A una semana y media de la elección General la disputa «polarizada» está expuesta, abierta, sin redes de contención… por lo menos a la vista.