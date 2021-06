Por pérdida de gas, corte total del suministro y clases por la tarde

Son 155 años de historia hasta el próximo 22 de agosto, fecha en la que tal vez la Escuela Primaria N° 1, Domingo Faustino Sarmiento cuente con calefacción y celebre otro año más de vigencia.

La prueba de hermeticidad arrojó fugas, pérdidas, intervención realizada en la misma semana de vuelta cuidada a clases. Para ser precisos, el 17 de junio quedó comprobado que el sistema de calefacción demanda soluciones porque no hubo acciones que previeran mucho más que un inconveniente. Referir, un vez más, que el protocolo jurisdiccional, una herramienta del gobierno que se parece a un triunfo gremial, no puede invisibilizar que las pruebas y obras no se efectuaron. Toda autoridad directiva está en disposición y en condiciones (sin que se apele a la útil frase de nos amenazan con sumario) de no abrir la escuela si la térmica está por abajo de los 10 grados. Desde esa plataforma, el equipo directivo de la Escuela Primaria N° 1, informa a madres y padres, que mañana hay clases con burbujas diseñadas por colores:

A partir del martes 22/6 volver a la presencialidad programada por burbujas en el turno tarde de 13 a 17 horas, con ingreso y egreso escalonado , comenzando esta primer semana con las burbujas rojas .

, comenzando esta primer semana con las . Las burbujas azules y los alumnos dispensados continuarán en la semana del 22 al 25 de junio con el trabajo NO presencial .

y los continuarán en la semana del 22 al 25 de junio con el . Las burbujas azules asistirán de manera presencial del lunes 29/6 al viernes 02/7, en horario de 13 a 17 hs, con ingreso y egreso escalonado para mantener el protocolo.

Cada docente informará el horario de ingreso y egreso, el cual debe respetarse para evitar aglomeraciones al momento del ingreso y del egreso.

El turno mañana continuará en la semana del 22 al 25 de junio con trabajo NO presencial y con el acompañamiento pedagógico como lo veníamos realizando hasta la fecha.

y con el acompañamiento pedagógico como lo veníamos realizando hasta la fecha. En la medida que las temperaturas lo permitan retomaremos la presencialidad en el turno mañana y continuaremos realizando las gestiones correspondientes para que se solucione el tema del gas.

Recordar :

Asistir con barbijo, traer firmada todos los días la declaración jurada de salud, en caso de tener síntomas compatibles con el covid-19 NO ASISTIR e informar al docente.

Mantener la distancia que establece el protocolo en todo momento.

Respetar los horarios de ingreso y egreso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...