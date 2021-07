¿Por qué colapsó el Champlain Towers de Miami?

El arquitecto argentino Sergio Manes (UBA/FADU), en un video que se volvió viral, realizó un análisis sobre el derrumbe del edificio Champlain Towers South de Miami, Estados Unidos y sostiene que la causa principal fue que la estructura de 40 años de antigüedad, no tenía vigas. La losa del estacionamiento fue la primera en colapsar, debido al peso que las columnas ya no pudieron sostener, afirma.

Desde el día de la catástrofe, varias fueron las hipótesis técnicas que afirmaban las posibles causas del colapso del edificio en el que más de un centenar de personas perdieron la vida. Otros siguen desaparecidos entre los escombros. Manes señala que partiendo de lo que observó en las fotografías del edificio colapsado, imágenes del edificio antes del desastre y los relatos de los testigos, los motivos de la catástrofe, es clara: el esquema estructural sin vigas.

En relación a las hipótesis que circulan Manes aclara que «puede haber habido un pésimo mantenimiento, se pudo haber visto debilitada la estructura por la corrosión en las varillas en la zona de la piscina en la que estaban muy expuestas, pudo ser que el salitre del agua de mar también haya provocado un deterioro muy rápido del acero pero nada de esto hubiese sucedido si el edificio hubiese tenido vigas. El edificio NO tenía vigas«, concluye Manes.

Los argumentos

«La testigo más importante es Adriana Sarmiento, quien junto a su esposo escucharon el primer estruendo y empezaron a advertir a los vecinos que se asomaron a los balcones, que se bajaran del edificio porque éste iba a colapsar. Hasta ese momento, la cámara de seguridad del edificio vecino todavía no había registrado ningún rastro del derrumbe que luego del primer estruendo, tardaría solo un minuto en producirse», empieza relatando el arquitecto.

En el video grabado por Sarmiento, se ven escombros que caen y agua que se derramaba en la zona del estacionamiento, que falla por «punzonamiento», que es cuando «una losa se apoya en una columna, ésta atraviesa la losa por el peso y la misma termina cediendo», explica el profesional.

«Para evitar el punzonamiento, se utilizan vigas que son las encargadas de distribuir el peso hacia las columnas. La falla que dio origen al derrumbe del edificio fue la falta de vigas en su estructura», afirmó.





¿Por qué se produce el colapso de la otra parte del edificio?

Lo primero que colapsa es la losa del estacionamiento en la zona de la piscina por punzonamiento de las columnas. Pero ese derrumbe no necesariamente debía comprometer a la estructura de los edificios. Pero al no tener vigas ninguna de las estructuras cada sección es dependiente de las estructuras cercanas. Las columnas del edificio dependían de la contención de la losa del estacionamiento para evitar el pandeo, que al no tener vigas era inevitable.

De haber tenido vigas el edificio posiblemente se habría mantenido en pie. Manes afirma que «la falla está en la parte de abajo de la estructura del medio, que al caer, arrastra parte de las estructuras de los costados. En las dos columnas de la estructura del medio, al desaparecer las losas de abajo, las columnas sufren la deformación que afecta a elementos esbeltos que son sometidos a presión, llamado ‘pandeo’ (curva o flexión que se produce en la mitad de una columna o de un muro debido a la compresión). Lo mismo pasó con las estructuras de atrás por eso colapsaron», indicó.

El arq. Manes señala que de no utilizarse vigas la estructura podría haber sido reforzada con ábacos en el encuentro de las columnas con la losa. Los ábacos son estructuras piramidales que hacen más grande la sección de la columna y más ancho el espesor de la losa en el apoyo. O en su defecto tendría que haberse utilizado y mucho más acero engarzando las armaduras de losas y columnas. Nada de esto puede observarse en las fotografías tomadas luego del desastre.

En cuanto al peso que estas columnas debían sostener, Manes analiza también los balcones, que según afirma, tienen 2,20m. de voladizo, tampoco tienen vigas que pueda sostenerlos. «Todo el edificio está conformado por losas apoyadas en columnas. Se trata de un esquema estructural sin vigas. Esa fue la falla y causa del colapso», insistió.

¿Por qué no se encuentran sobrevivientes?

Manes se pregunta: «¿Por qué no hay intersticios en donde encontrar sobrevivientes? En hechos similares hay posibilidades de encontrar sobrevivientes». Manes exhibe fotos de otros colapsos en los que se observan espacios significativos entre piso y piso derrumbado, entre losa y losa. » Vuelve a preguntarse «¿Porque esto no pasó en Surfside Hay una sola razón: El edificio no tiene vigas. «, sentencia una vez más.



Restos del Champlain Towers South de Surfside, Miami

En los restos del Champlain Towers South de Surfside, Miami, no hay espacios entre las losas.

En otros colapsos similares, en los restos de los edificios derrumbados se ven intersticios donde se consigue rescatar a sobrevivientes. Quedan en evidencia en estas fotos las vigas que son las que posibilitan esos espacios.









¿Cuáles son las razones para diseñar una estructura tan endeble?

Manes descarta la ignorancia. «¿Cuantos controles hay? Los controles de la ciudad aprueba las obras, hay un arquitecto que firmó, un ingeniero que firmó. Hay alguien que se encargó del mantenimiento también y no hizo nada para arreglar este error que podía provocar una falla por punzonamiento. ¿Ignorancia? Yo la descarto.» afirma Manes.

Y arriesga otra posible razón para diseñar una estructura sin vigas: Ambición. «Al no ponerle vigas la distancia de piso a techo puede ser significativamente menor. Si ahorro 30cm. por piso puedo meter 13 niveles cuando la normativa por altura con vigas solo me dejaría poner 12 niveles», argumenta. «El desarrollista, el inversor puede forzar al arquitecto porque ‘necesita’ un piso más», grafica el arquitecto.



Las aberturas llegan hasta la losa que da cuenta de que no hay vigas en la estructura.

Para cerrar, Manes pide a los futuros arquitectos responsabilidad. «Nunca firmes nada con lo que no estés de acuerdo, porque el responsable vas a ser vos». «Para que nunca nos pase tener que cargar con la vida de 150 personas en nuestras conciencias», concluye Manes.