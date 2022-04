Por qué el gobierno expulsa a una mujer, trabajadora municipal

Ayelén Cardozo trabajaba como cuidadora en el hogar municipal Abrazos, inaugurado en julio del año pasado por la Secretaria de Desarrollo Comunitario (en aquel momento) Noelia Saavedra.



Desde el 1 de abril ya no tiene empleo. El gobierno de la primer mujer que conduce los destinos de Moreno opta por la no renovación del contrato antes que se cumplan los 12 meses de trabajo. Podrá manifestar el Departamento Ejecutivo que no la expulsó, solo decidió no renovó el contrato de la trabajadora temporaria.

¿Por qué la gestión empática, empoderada, que reconoce como nunca antes el protagonismo de las mujeres deja sin trabajo a una mujer que habría sufrido violencia laboral y abuso de poder por parte de la Directora de Niñez María del Carmen Patricio y de la Subsecretaria de Niñez Mariana Aráoz?

¿Ocurrió algo en el Hogar Abrazos que la trabajadora no debía ni podía hablar con nadie? ¿Por qué se le negó el pase a otro sector de la Municipalidad de Moreno?

Por qué en un momento social crítico la gestión Mariel deja sin trabajo a Ayelén Cardozo.

Ampliaremos.