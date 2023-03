¿Por qué Mariel banca esto?

En marzo de 2022 el gobierno anuncia mediante comunicado oficial, que no firma La Capitana, que un proveedor del Servicio Escolar municipalizado era desafectado del esquema de contratación. Recién comenzaban las clases y las tartas crudas y en mal estado no solo fueron obra de la empresa Don Joaquín. No obstante era el apuntado.

Ese anuncio nunca se ejecutó. Todo el 2022 tuvo muestras del pésimo servicio, exhibido por las comunidades ante el silencio administrativo.

Marzo de 2023, Don Joaquín baja la mercadería en la misma escuela donde un año atrás dejó las tartas sin cocción. Valen las fotos como muestras de la inexistente calidad. Valen las imágenes como muestras del descontrol tutelado, un agravio a los pibes /as que deberían ser privilegiados de un derecho. Como detalle, en uno de los reducidos sándwich de milanesa, tal vez de soja, el envase llevaba una mosca:

Pero el caso de la Escuela Técnica N° 5, Cuartel V, es paradigmático. Durante años realizó la comida, produciendo los aportes nutricionales al recibir la materia prima. Desde la llegada del actual gobierno, con el Servicio Alimentario Escolar municipalizado, la oferta es LISTO CONSUMO en sustitución del comedor, teniendo esa escuela hornos industriales, una máquina amasadora y GAS.

En números y cupos, entregando el proveedor pizzetas frías, masa pintada de rojo y algo parecido a queso, o sándwich pequeños que se asemejan a un copetín, la inversión diaria ronda los 400 mil pesos.

Daniel Chávez, Director de la Técnica N° 5, afirmó que en forma diaria y/o permanente informa al SAE, al señor Miguel Alcaín, las irregularidades que detecta el equipo de auxiliares y ahora padres y madres que lleven el reclamo al cuerpo directivo. «Lo que sucede es una vergüenza»:

Nota al pie de página: la sucesión de hechos, que debe incluir las denuncias de directoras /es que no toman estado público, son una herramienta legal para rescindir un contrato sin costo alguno para el Estado.

En honor a la historia del SAE municipalizado. desde el comienzo de la gestión MF, en 2020 hubo reemplazo de proveedores, expulsión de firmas y un cuerpo de auditores que hacía valer el contrato.

Aún con contrataciones directas, el gobierno de Mariel no dudó en cambiar el plantel de firmas en pos de brindar un servicio correcto, sin escándalos.

Desde marzo de 2021, con la llegada del grupo de la zona Sur, aquella medida de gran política de Estado, haber sacado la caja SAE del Consejo Escolar, perdió el horizonte

La Intendenta de Moreno que demuestra una convicción inquebrantable para llevar a cabo su política puede actuar en consecuencia, recordando lo que hizo… hace un año y medio atrás.