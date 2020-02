67 shares







TIERRA y MERCADO EN MORENO –

Entender el fenómeno permite comprender posibilidades, caminos, proyectos. Carlos Benítez, ex Administrador General del IDUAR, es uno de los cuadros políticos de la estructura que dirige el diputado nacional Walter Correa. Hace varios años que estudia, piensa y planifica la política pública para un Moreno con perspectiva de urbanización social, marcando la agenda al poderoso mercado inmobiliario:

¿Cuál es la planificación social y popular que debe tener nuestro distrito, independientemente del fuerte poder que tiene el mercado con desarrolladores y fideicomisos?

Para poder planificar tiene que existir un doble desarrollo, desde el instrumento o herramienta Estado, desde la gobernabilidad del territorio, tiene que haber una concepción de lo que debés hacer y por supuesto que un plan, pero además ese Estado ya no puede pensarse sin el protagonismo de la comunidad porque si no es imposible que pueda conducir. Considero que hay que organizarse con la comunidad y retomar los procesos que se fueron haciendo en soledad, valorarlos, darles espacio e institucionalidad. Solo con eso te podés sentar en la mesa de discusióncon el mercado para intentar revertir o equilibrar el negocio que conduce el mercado…

Entonces mirando el suelo o la tierra es alto desequilibrio

Sí, por eso hablo de los elementos que si no están en la misma mesa no se puede hablar de planeamiento. Si no lo que ocurre es que el Estado local termina atendiendo la emergencia que generan mucho conflicto social con los vecinos y trabajadores de las barriadas más pobres mientras que el mercado sigue su camino, en especial en el caso urbano de Moreno Centro donde sigue el desarrollo económico y de especulación inmobiliaria absolutamente diferenciado del resto del distrito.

Hablamos de una frase con contenido, fortalecer el rol del Estado cuando el mercado lo hegemoniza

Bajo el macrismo hubo una explosión de la política de hábitat y tierra, que tenía institucionalidad a nivel nacional y provincial que no solo tuvo que ver con desfinanciar a la política sino destruyó la in. El órgano que implementa la Ley 8912 en toda la Provincia de Buenos Aires y que también regula la 14.449 que es la Ley de Justo Acceso al Hábitat, se lo entregaron a NorDelta. Con este conjunto de elementos y el mercado haciendo cargo de la información y del manejo del Estado, inicia un proceso que se da en todo el Conurbano Bonaerense y Moreno no es la excepción. Por otro lado emergen franquicias, al estilo de Remax y otras más nacionales, que operan desde afuera del territorio sobre los centros urbanos que son el coto de caza del mercado inmobiliario. Nosotros no tenemos dudas que parte de la inversión es una apuesta al futuro pero nos preguntamos con qué fondos.

En esa operatividad del mercado, ¿el Estado captura la renta en forma precisa?

Bueno, si la inversión que se realiza proviene de dólares acumulados, evasión impositiva o elusión es un aspecto, pero ese no es el dinero que se pone en juego sino el de aquel que tiene la necesidad con la famosa lógica del pozo o del fideicomiso. Aclaro que no cuestiono la herramienta sino su aplicación. Por el proceso que vivimos con el macrismo está claro que en los centros urbanos donde hay una fuerte inversión y casi nada o nada en nuestras barriadas. Por eso planteamos que para poder enfrentar o disminuir el desequilibrio, el Estado debe recuperar su protagonismo, también el de las comunidades que ya existe, para captar esa renta que se genera aún en tiempos de crisis.

Con una radiografía tan comprobable, ¿por qué no pudiste avanzar estando al frente del IDUAR?

Lo primero que tengo que decir que lo rige al mercado es la ganancia individual y no la resolución de los problemas de la comunidad, por lo tanto el Estado tiene que intervenir, más aún, el Estado municipal puede hacer cosas sobre todo acá donde la riqueza cada vez más se concentra en menos manos, digo, cada vez es más claro quienes son los actores que manejan la economía en el distrito…

¿No tenés dudas?

En absoluto….

¿Y entonces cómo se debe actuar con esos actores, desarrolladores o inversores?

Meter al Estado y a la comunidad en esa discusión y una herramienta que es pequeña pero que posee mucha fuerza, instrumento que lo dejamos instituido cuando nos fuimos del IDUAR en el año 2017 es el Consejo del Hábitat porque permite, si se arma, sentar en una misma mesa a todos los actores.

¿Ese Consejo obliga a los actores del mercado a sentarse en la mesa?

Ahí está la decisión política. Tenés que sentar a los colegios de profesionales, al mercado que en Moreno tiene sus representaciones, a la justicia, los actores barriales y sociales, también los sindicatos. Junto a la comunidad se puede dar sentido a un plan de largo alcance y que define las reglas de juego a los inversores que seguirán existiendo. Desde el año 2013 cuando se consigue la Ley de Justo Acceso al Hábitat muchos municipios crearon el Consejo y hoy comienza a verse los resultados porque en definitiva lo que comienza a discutirse es la renta…

Pasaron siete años de esa ley, ¿por qué Moreno no tiene ese Consejo de Hábitat?

Es muy claro y son discusiones que damos desde el marco y el proyecto político del Ateneo Néstor Kirchner, los diez puntos estratégicos que ofrecimos a la compañera Intendenta Mariel Fernández referidos al hábitat. Claro que puede una serie de iniciativas individuales que dan respuestas parciales, ojalá se logren viviendas y loteos populares, ojalá que recuperemos más tierra para darle un destino social, pero la cuestión central no pasa por ahí porque la demanda es mucho más alta.

¿Qué sucede con la regularización de los barrios que se constituyeron en la última década?

Es otro paquete y el Estado debe intervenir y poner en discusión los recursos que circulan allí, y no me refiero a que el Municipio imponga a los vecinos en qué gastar los recursos sino de herramientas de orientación. En la ordenanza que crea el Consejo del Hábitat, la Cartografía Social, también está lo que llamamos Bono de Desarrollo Solidario para los barrios…

Cómo funcionaría ese Bono que entiendo no es una tasa municipal

Primero hay que realizar toda la cartografía social para que los barrios tengan una identificación clara que hoy, de acuerdo a la normativa vigente, no existe. Cuando eso está hecho el Municipio puede identificar a las familias que son “posesoras” y trabajar en el concepto de la propiedad privada. Con las Mesas de Hábitat podemos trabajar con los vecinos /as una política sobre cuáles son las prioridades y las medidas que se pueden tomar para solventarlas…

Entonces el Bono de Desarrollo Solidario sería un aporte que hacen los posesores de la tierra y la recaudación es para mejorar el barrio identificado mediante la Cartografía Social

Así es, porque además es algo que los vecinos lo hacen, extienden la luz, arreglan sus calles. Por eso dije que hay que tener un plan, no alcanza con acciones aisladas de buena voluntad desde del Estado o de algún funcionario /a del actual gobierno municipal para resolver esta profunda problemática.