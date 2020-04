0 shares







OPERATIVO EN MARCHA –

Antes que La Nona tomara visibilidad la Municipalidad de Moreno tuvo presencia en trece (13) lugares que contienen y asisten a adultos mayores. Personal de la Secretaría de Salud aplicó allí las dosis de vacuna antigripal a 175 personas (el día 28 de marzo).

Luego del fallecimiento de Carmen Brites en la Clínica Mariano Moreno, la confirmación cinco días después de COVID -19 positivo, el geriátrico La Nona que no estaba en la lista del operativo de vacunación, construye una obligación sanitaria que exige rapidez. El Dr. Juan Varani, Subsecretario de Salud, afirmó a Desalambrar que hasta el momento «hay 24 lugares, espacios o centros que funcionan bajo el encuadre de geriátricos»:

La situación en los geriátricos a partir que en 13 lugares fueron a vacunar a los adultos mayores, ¿qué dispositivo es aplicado por lo ocurrido en La Nona? En esos lugares trece lugares, además de la vacunación antigripal ¿qué se puede hacer en términos sanitarios, epidemiológicos y comercio, que no es su área, pero está vinculado?

En relación a esta mala experiencia que tuvimos, por suerte actuamos de la mejor manera para evitar mayor cantidad de fallecimientos y dolor, conformamos un equipo multidisciplinario de abordaje de todos los geriátricos de residentes de adultos mayores. Estamos actualmente haciendo un diagnóstico y censo de estas situaciones con relevamientos socio-sanitarios dentro de las cuales tenemos relevadas 24 instituciones.

¿Son 24 instituciones de adultos mayores en Moreno?

Por el momento sí, hay que tener en cuenta que la habilitación depende de la Provincia de Buenos Aires.

Del Municipio también, el Código de Habilitaciones lo prevé

No es mi área, pero como institución de resguardo de adultos mayores depende de la Provincia de Buenos Aires, de hecho es uno de los requisitos que se pide para que sea habilitado por Comercio acá en el Municipio.

Es una discusión interesante, no es un comercio cualquiera trata de un emprendimiento que en el Código de Habilitaciones está incluso con la palabra geriátrico, es la asistencia psicofísica de las personas que son residentes allí, por eso tiene competencia el Municipio y por supuesto la Provincia. Cualquier emprendimiento tiene que respetar el Código de Habilitaciones local, la norma provincial y hasta nacional.

Entiendo que sí, no es el área de mi competencia. Nosotros nos regimos por habilitación provincial que es la que habilita en primera instancia la posibilidad de abrir un hogar geriátrico.

Hasta el momento tienen relevados 24 lugares, con ese dato¿qué se hace?

Tenemos un equipo conformado por dos compañeras de diferentes disciplinas y hacemos un relevamiento en cada institución que nos notifican desde un lugar socio sanitario. En la medida que nos permitan acceder al predio lo hacemos, si no realizamos una entrevista con la solicitud de documentación a través de la puerta. Las indicaciones que tienen hoy en día los geriátricos, lo que dicta el protocolo del Ministerio de Nación, son muy específicas y en realidad no habilita el ingreso de personas salvo que sea estrictamente necesario.

Es lo que pasó en CABA, Crescenti fue e ingresó. El criterio es sanitario y se tiene que establecer si la disposición médica y de atención que tienen los adultos mayores en esa institución son las adecuadas para evitar precisamente lo que ocurrió en La Nona.

Exactamente, creo que fue así aunque no estoy interiorizado, entiendo que fue una situación donde había casos confirmados dentro del geriátrico.

En el geriátrico La Nona, ¿está definido cómo se produce el contagio que hasta aquí provoca dos fallecimientos?

No, todavía no tenemos identificado de qué manera ingreso el COVID-19 al geriátrico, no estamos pudiendo encontrar, está en estudio. Creemos que tiene que ver con irregularidades en el funcionamiento como permitir el acceso de personas externas cuando no estaba indicado.

¿Hacia dónde marcha la curva epidemiológica?

Realmente creo que desde las proyecciones que estuvieron circulando al inicio de esta pandemia se fueron prolongando en el tiempo, el supuesto pico. Hoy en día creo que nadie pueda estar hablando de una fecha estimada de un supuesto pico, ni siquiera tener la certeza de si el pico va a existir. Creo que depende de nosotros, de todos/as, que podamos cumplir con las normas de aislamiento y entendamos , aprendamos, que el distanciamiento social llego para quedarse, como los refuerzos en todas las condiciones y las medidas de higiene, de eso depende que la curva siga siga como esta o recrudezca en cuanto a número de casos.

Y la disponibilidad de recepción y atención en el sistema local

En este momento el sistema sanitario local está descomprimido, no está saturado. En la Clínica Alcorta no hay ninguna situación, en la Clínica Mariano Moreno hay dos situaciones, en el Hospital una sola, una persona que espera el alta en perfecto estado general. Por el momento están las posibilidades de absorber unas cuantas situaciones antes de requerir una internación en algún centro de aislamiento intermedio.

¿Respiradores llegaron?

A la Provincia llegaron 12 respiradores, estamos esperando los 24 que van a ser distribuidos en el Hospital Modular anexo al UPA 12

Es decir que hasta el momento no han llegado respiradores

Han llegado 12, se esperan 24 más. Tenemos fecha de entrega dentro de unos días para el Hospital Modular, entendemos que cuando sea finalizado van a estar en funcionamiento.

Esta tarde llegaron al Hospital Mariano de la Vega doce (12) camas para el sector de terapia intensiva.