0 shares







EL TRIUNFO DE LA IDEA, CAE EL TRÉBOL Y ARRANCA UN SISTEMA MIXTO-

El nuevo oficialismo sepultó al capitalismo prebendario, simbolizado éste en la figura de Consorcio Trébol. Lo hizo mirando al pueblo que siguió la transmisión por YouTube, y en presencia de representantes de espacios que durante los 20 años de monopolio de la basura acompañaron ese proceso pero que hoy son piezas tácticas en el Frente de Todos. Los /as concejales /as no son propiedad de nadie, dicen, pero tienen identificación en West, Contreras y Festa, para citar ejemplos que en la sesión nutrieron la lógica de los acuerdos, sin poner palos en la rueda, asumiendo que hoy es el tiempo de gobierno y liderazgo de Mariel Fernández que, debe subrayarse o colocar en letras de molde y mayúscula, NO LE TIEMBLA EL PULSO PARA EJECUTAR SU PLAN.

La victoria legislativa fue asumir un control en las diferencias y diversidades, sin dudar en apelar a métodos que ni por viejos o nuevos dan resultado, porque el fin no es la lápida del «neoliberalismo local» sino el nacimiento de un capitalismo humanizado desde un Estado popular que por fin reconoce toda la capacidad de los que en silencio soportaron tantos años de exclusión de la política y del poder real. La contratación de la mano de obra para levantar la basura domiciliaria, en barrios, localidades y asentamientos, buscará la fusión deseada con el promocionado plan GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). Hay en el «nuevo oficialismo» un convencimiento total que otro «Moreno nació desde las entrañas de las comunidades y las organizaciones sociales», que hoy asume el poder y traza una historia soñada que se vuelve tangible. El desarrollo práctico de la recolección de residuos y el Moreno Limpio, sin basurales, grandes ni chicos, sin cajas o cajitas, tiene dos elementos trascendentes: transparencia y control. El primero es, como lo dijo el maestro «Coco» Lombardi el libro de bitácora o la caja negra que lleva la nave y que guarda todos los datos. El Secretario General del Municipio es quien aporta con fervor la técnica para que los expedientes no tengan manchas o huecos en la valiente construcción de un Estado municipal «disruptivo». De este modo, cuando el noviembre de 2020 esté más cerca, haya más claridad en el esquema de contratación de fuerza de trabajo por 52 millones de pesos mensuales. Si damos vuelta la pregunta, ¿cómo o sobre qué bases calculó el gobierno de Mariel 52 millones de pesos mensuales en contratación de mano de obra?

Si se toma el actual presupuesto global de Consorcio Trébol y al lado se instala el nuevo pliego, la diferencia a favor del Municipio da un «ahorro» de casi el 50 por ciento. Es tan objetivo ese dato, como aquel que plantea que a partir de noviembre ya no se paga el costo de camiones que proveía la empresa, lo que tiene una respuesta oficial: serán camiones nuestros, del Municipio, que llegan de la Nación en un hecho sin precedentes e histórico, que se hace posible, y no es absolutamente menor, por la convicción, el reclamo o exigencia de la señora Intendenta Mariel Fernández. Como lo dice el nuevo pliego, hay una serie de obligaciones que también asume el gobierno y que no están en el presupuesto que tiene como OBJETO LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

Pero ayer en el Teatro Leopoldo Marechal, momento definido como histórico por las figuras del nuevo oficialismo, con acreditada legitimidad de aquellos /as que durante años apuntaron y denunciaron el sistema de corrupción, que llamaron a audiencias públicos y controles ciudadanos, emerge con fortaleza, elasticidad, pragmatismo, persuasión, con concepto político, filosófico e histórico, el CAPITÁN del barco que ya zarpó. Lucas Franco, concejal de SOMOS en el Frente de Todos puso sobre la mesa toda la pericia que demanda el arte de la política. No tiró piedras pero tampoco escondió la mano porque pudo y supo ponerse por encima de las coyunturas y hablar del futuro de la gestión y del peronismo. El Capitán Franco reafirmó, como integrante del gobierno y la institucionalidad, que es otra la lógica que viene gestándose (desde hace tiempo) y en plena pandemia, con crisis social y económica, la Intendenta asume la responsabilidad y el desafío de cavar los cimientos de otro Municipio para levantar las paredes de un Estado popular, territorial, movimientista, peronista: «En febrero de 1947 cuando se recuperaban los ferrocarriles, el maestro de la economía, decía un concejal el otro día, el compañero Miranda le dice a Perón ‘general los trenes lo vamos a comprar sin plata´ y concurrieron los funcionarios y el debate incluso consular con las potencias extranjeras a una lógica de discusión que terminamos comprando el tendido ferrocarril nacional sin plata. Pudimos comprar bienes para el Estado sin invertir dinero, con el mayor de los respeto y la mayor ponderación de ese momento de nuestra historia creo que nos merece hace 70 años a pesar que algunos dirigentes nacionales ubiquen en ese fecha el inicio de algunas complejidades para nuestro país, hace 70 años y un poquito más recuperábamos la dignidad para el Estado Nacional. ¿Para qué hago esta referencia? Porque nosotros cuando discutimos hace un tiempo como adquirir bienes para el Estado municipal y como capitalizar nuestro estado municipal en esta sala discutimos que podíamos capitalizar el Estado municipal ahorrando dinero, entonces si uno mira en una línea de coherencia y continuidad histórica de los gobiernos populares en Argentina, la propuesta que hoy nos envía nuestra Intendenta y el Departamento Ejecutivo sintoniza con aquella idea de poder capitalizar nuestro Estado incluso ahorrando dinero. Y la segunda referencia histórica, para poner la pelota en la cancha e ir a los bifes, el Estado nacional producía registros valiosísimos para nuestra historia por allá en 1950, la construcción del Estado nacional de una propuesta para compilar y sintetizar aquellas medidas que en más de 800 páginas sintetizaba las ideas de soberanía económica y una de las cosas que apareció como llamativa de esas publicaciones, las ilustraciones yo quiero compartirles, una que esta aquí que habla y gráfica la consigna de la posibilidad de humanizar el capital, aquello que era un dinosaurio que aplastaba a nuestros trabajadores y que aplastaba a nuestra economía podía convertirse y podía ir adquiriendo forma humana si el Estado interviene, si el Estado y las decisiones políticas y la voluntad adquieren, se convoca a la decisión y se convoca a la decisión de humanizar el capital, voy a volver a mostrarlo y tengan en cuenta que todavía faltaba que la cabeza del capital adquiera rostro humano, en eso hay una precisión poética en las ilustraciones del peronismo. Humanizar el capital también es un desafío, poner a las trabajadoras y trabajadores al frente, poner a nuestra fuerza de trabajo a discutir las políticas públicas, discutir con los trabajadores, discutir como elemento de mayor importancia el protagonismo de la fuerza de trabajo, sacar de la ecuación las desorbitantes ganancias le permiten al Estado municipal, no solamente capitalizarse sino garantizarse la posibilidad de controlar la ejecución de un buen servicio, entonces en honor a la sintonía histórica que estamos convocados y yo me siento orgulloso de formar parte de este momento de la historia de Moreno que estamos convocados a emprender, me parece que tenemos que dar la pelea para humanizar las relaciones económicas al punto que no se conviertan en disputas ni para el Estado municipal ni para la comunidad y que sean injustas para el Estado municipal significa que sean injustas para la comunidad»

AUDIO 1 FRANCO

Parado en la legitimidad construida durante años, el Capitán Franco lidera el debate: «Quiero volver a poner en debate y a ponderar nuestro ejercicio parlamentario ya se van a explayar seguramente las y los concejales respeto a las decenas de modificaciones que sufrió esta propuesta yo las quiero destacar así como hice un brevísimo recorrido histórico con lo que está pasando la recolección de residuos en nuestro municipio, y quiero identificar pasos en el sentido de que el estado presta, una de las cosas que está prohibida siempre es el achique pero no el achique del Estado así que recuperar la posibilidad de pensar en el Estado es un paso importantísimo y que eso tenga la oportunidad de cada legislador y legisladora que pudieron ir haciendo aportes en este proceso de debate parlamentario en este tiempo es fundamental. Hay un enorme trabajo de mucho esfuerzo, de mucha conciencia de incluir la identidad de cada legislador que aportó una modificación, que aportó un debate sobre lo que decía el pliego de bases y condiciones, y quiero pensar entonces que nosotros estamos discutiendo la contratación de fuerza de trabajo, mano de obra, pasamos del esquema tradicional de privatización de los ´90 que lo sufrimos todos, que sufrió la comunidad de Moreno, que sufrió la comunidad de nuestro país y que es muy difícil salir hoy todavía en la totalidad de nuestro municipio. Hoy nuevamente se pone sobre la mesa el rol del Estado y un Estado fuerte, protagónico, capaz de dirigir los procesos económicos y me parece que estamos convocados a sintonizar, hoy con sintonía fina con esa propuesta del Estado nacional de fortalecer el estado nacional, y las economías, fortalecer la economía popular y fortalecer a los sectores de nuestra economía que pelea por sus derechos, dijimos entonces estamos sometiendo a discusión y debate un proceso de licitación para la contratación de mano de obra, vamos a salir del esquema tradicional de privatización de los ´90, eso es un paso importantísimo y vamos a salir de ese esquema capitalizando el estado porque el estado va a ser propietario de los bienes de capital, ese es otro paso de continuidad con los intentos de avanzar en garantizar presencia del Estado, ese es otro paso en la soberanía económica de nuestro municipio, pero además esta propuesta es un 46% más barata que el contrato actual de recolección de residuos».

AUDIO 2 FRANCO

No fue el Trébol sino el modelo privatizador de los ’90, el peronismo de Menem. Esa figura conceptual del neoliberalismo engloba, por supuesto al Consorcio que arrancó con su hegemonía en el año 2000. Y es el arte del discurso que puede decirlo sin dañar a terceros en discordia: «Cualquiera que esta acá sabe lo que pasa cuando se renegocia contratos y tengo el ejemplo de la última vez que tuvimos que afrontar ese momento como municipio que es en el 2013 que con una superficie menor se terminó renovando un contrato que salía mucho más caro, esa son las condiciones que el sector privado siempre empuja porque la lógica y el objetivo del sector privado es generar ganancias. Esta propuesta lo que viene a hacer es reducir ostensiblemente esa participación de las ganancias de las empresas, plantear directamente un esquema distinto y ahorrar para el Estado municipal un 46% del contrato actual, si hiciéramos la proyección de lo que significaría renovar un contrato en las condiciones de privatizacion que tenemos ahora el ahorro sería mucho mayor, y quiero entrar en esa polémica porque escuché mucho debate al respeto de lo que realmente nos estábamos ahorrando y si vamos a capitalizar el Estado y si el Estado no va a invertir en su capitalización es un ahorro. La comparación tiene que hacerse teniendo en cuenta que estamos mirando el contrato actual, esta propuesta además amplia la superficie y yo quiero ser preciso con el número porque vi muchas planillas, comparaciones y gráficos que está bien porque me parece que este es un debate de suma importancia, y está bien que incluso los medios de comunicación elaboren comparaciones y demás, el contrato actual sirve 13.522 cuadras eso es lo que se factura, pero dentro del contrato hay 1958 cuadras que tienen frecuencia 12, por lo tanto según el contrato por esas cuadras se factura dos veces porque es una parte que lo permite legalmente el contrato de refuerzos adicionales, ahora en términos de superficie lo que tenemos que ser precisos, para superficie cubierta es restar esas 1958 cuadras estamos diciendo entonces que el actual contrato sirve 11564 y la propuesta de este pliego habla de 11002 con una proyección a través de una nueva forma de nomenclar y contabilizar las cuadras que se incorporan porque se incorporan boulevard, espacios en barrios que todavía no estaban formalizados, se incorpora una nueva forma de medir la cuadra estamos alrededor de 2800 cuadras, eso quiere decir que este contrato a diferencia de momentos anteriores que se tuvo que discutir con el sector privado es más barato que el contrato actual por una superficie de mayor cobertura es exactamente el proceso inverso a lo que sufrimos como Municipio cuando tuvimos que negociar en las condiciones que el mundo empresarial pone para negociar con el estado.

AUDIO 3 FRANCO

Como aquel técnico de Racing Club campeón, el mismo 5 de marca que raspaba de forma Monumental, Lucas Franco les recordó a sus pares que todo es PASO a PASO: «Hace alrededor de 70 días estuvimos un debate muy enérgico que duró muchas horas en esta casa, alrededor de construir un nuevo sistema de tratamiento de la gestión integral de residuos y todos asumimos como parte de ese camino el compromiso de garantizar las fuentes laborales y el convenio colectivo de trabajo, por eso también eso es parte de este pliego. Trabajamos en un proyecto de continuidad y lo dije muchas veces, vamos a ir dando paso a paso para construir un sistema distinto y eso incorpora a los trabajadores, la lógica de la gestión integral y la de capitalización del Estado por eso discutimos en dos oportunidades Ordenanzas Leasing. Este momento en la historia de Moreno, con las condiciones objetivas que tenemos hoy y la posibilidad hoy de avanzar un paso más en una estrategia de fortalecer el Estado Municipal, es un momento histórico que tenemos la obligación de nutrir. Como miembro del bloque oficialista y por haber participado en el espacio político que compartió la lista, las elecciones, las propuestas y los sueños con quien hoy es nuestra Intendenta, me siento orgulloso de tener la valentía de tomar la decisión en este momento. En este momento que tuvo nuestra Intendenta, el momento más complicado de la historia económica de nuestro país, tenemos una pandemia que puso pies para arriba el mundo y en este momento se toma esta decisión, cuando se podría haber pensado en no tomar ninguna decisión y acusar la idea de la parálisis económica y la imposibilidad de dar el debate. Celebro todas las instancias que tuvimos para debatir este tiempo, lo discutimos en muchas sesiones acá, en extensas reuniones que tuvimos en el ámbito parlamentario, generamos un marco en un momento muy difícil porque es complicado juntarnos, muchos condicionamientos por esta situación que nos puso patas arriba. Celebro que estemos en la puerta para dar un paso histórico para nuestra comunidad, la convocatoria a entrar en una época distinta de Moreno quienes hoy estamos circunstancialmente aquí, tenemos en la mano la oportunidad de dar un paso en la historia, fortalecer el Estado Municipal y además de terminar con una loza muy pesada para las arcas municipales. Hoy tenemos alrededor del 20% del presupuesto comprometido con el servicio de recolección, casi la mitad de la recaudación municipal se va en ese servicio y admiro la valentía que ha tenido nuestra Intendenta para tomar la decisión. Quiero con mucha alegría ser parte de la convalidación de ese camino.

AUDIO 4 FRANCO

La celebración tuvo un spot que salió segundos después de la votación, una pieza de propaganda o publicidad política de nivel premium, marca VL.

Lucas Franco, jefe de bloque tras la licencia de Patricia Rosemberg, demostró ayer que el sueño (no personal) no tiene techo. Como Capitán de la Nueva Política y Oficial, llama a nutrir los proyectos que nacen de las vísceras de la economía popular, por humanizar el capital desde y por los trabajadores /as: «Lo que estamos por hacer es entrar en una historia distinta de nuestra comunidad que nos está demandando desde hace muchos años. Todos los que hacemos política en Moreno cada vez que vamos a hablar con los vecinos sabemos que una parte de la charla va a ser la recolección de residuos. Hacerse cargo colectivamente de un momento histórico de nuestra comunidad es motivo de orgullo, a pesar de las polémicas que podemos tener, quienes participamos de esta casa me parece que no tenemos que soslayar que estamos ante un momento distinto en la historia de Moreno y tenemos la oportunidad por nuestra responsabilidad circunstancial de ser parte. Vamos a discutir un sistema distinto, con un servicio mucho más barato que nos va a permitir comprar sin plata, decía Miranda, bienes para el Estado Municipal, y que nos va a permitir entrarle a la discusión de humanizar el capital. Lo que se tiene que capitalizar, ponderar y valorar es el trabajo de los compañeros/as que a diario generan y participan, se cargan al hombro estas tareas que son importantísimas. No quiero soslayar que hay un debate de como esto va a permitir mejorar las condiciones de los trabajadores/as municipales también, la única posibilidad de entrar a un debate central, serio y a futuro con ellos es que garanticemos la soberanía económica del Municipio y este paso que estamos por dar la garantiza, por eso es tan importante. Se anima a tomar un tema, que es un reclamo histórico de la comunidad, plantear una propuesta distinta y además en el sentido de dar soberanía económica para el Municipio, estoy orgulloso de formar parte de este tiempo. Quiero invitarnos a todos/as los que estamos acá a dar este paso, mejorarlo, discutirlo, polemizarlo, nutrirlo, enriquecerlo pero animarnos a entrar en esta historia que empieza a ser una historia nueva para el Municipio. Aquellos compromisos que todos los que hicimos campaña y salimos a hablar cara a cara con la comunidad fuimos asumiendo, tomar el tema de los residuos, garantizar previsibilidad económica para el Municipio porque sabemos que es un lugar muy complicado económicamente y lo han sufrido a lo largo de los años quienes han tenido la responsabilidad de gobernar. Esta decisión que toma nuestra Intendenta, y la manda al Concejo, es histórica y nos permite la oportunidad de ser parte de compartir, acompañar, nutrir un momento histórico para el Municipio».

AUDIO 5 FRANCO

Fueron 16 concejales /as, incluido en la nómina Mirko García de FAP en Juntos por el Cambio, los que dijeron sí al nuevo esquema, diseño, programa y propuesta de recolección de residuos domiciliarios. A partir de noviembre de 2020 la nave parte hacia vientos de fuerte intensidad y ráfagas eléctricas. La CONDUCTORA posee desde hace años el mapa de vuelo. En la tarde noche de ayer, el CAPITÁN encendió las luces del tablero y el sueño ya corre por la pista.